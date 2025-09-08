Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Εγκρίθηκε καταβολή μερίσματος €0,05912/μετοχή

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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.».

Συνολικά, παρέστησαν τρεις μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία.

Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα: