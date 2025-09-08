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ΔΥΠΑ και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της κατάρτισης ατόμων με αναπηρία
Εργασιακά
15:16 - 08 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της κατάρτισης ατόμων με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, στο πλαίσιο των εγκαινίων του περιπτέρου Aκademia των Εκπαιδευτικών Δομών της ΔΥΠΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Κοινός στόχος των δύο φορέων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία, μέσα από εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των Δομών Ειδικής Αγωγής της ΔΥΠΑ (ΣΕΚ ΑμεΑ Αθηνών και ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), με στόχο τη βελτίωση της κατάρτισης των σπουδαστών, την ενίσχυση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους και την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης. Παράλληλα, προβλέπει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επισκέψεων, διοργάνωση κοινών επιστημονικών δράσεων, καθώς και υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η ΔΥΠΑ θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής της την ίση πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία. Μαζί με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ενισχύουμε τις δομές ειδικής αγωγής της ΔΥΠΑ, προσφέροντας σε νέους με αναπηρία περισσότερες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης. Στόχος μας είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους, θα ενδυναμώσει τις δεξιότητές τους και θα ανοίξει νέους δρόμους προς την απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία».

Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, ανέφερε: «Η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας που επιδιώκουν εργασιακή ένταξη, είτε παρουσιάζουν αναπηρία είτε όχι, προϋποθέτει συστηματική και διαρκή κατάρτιση μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναπτύσσονται εδώ και πολλά χρόνια δράσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και εξειδικευμένο επιστημονικό έργο από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, για την εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία και ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σύμπραξη με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που αποσκοπεί στην περαιτέρω αναβάθμιση των δομών ειδικής αγωγής και την υποστήριξη του σημαντικού κοινωνικού ρόλου τους».

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