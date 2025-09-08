«Κολλημένο» κοντά στα $112.000 το Bitcoin – Θεματική άνοδος στα alts

Οριακή άνοδο καταγράφει το Bitcoin, τη Δευτέρα (8/9), με αποτέλεσμα να βρίσκεται κοντά στα 112.000 δολάρια, ενώ διάφορα altcoins ξεχωρίζουν με διψήφιες αποδόσεις, εν μέσω έντονων μακροοικονομικών ανησυχιών και επενδυτικής κινητικότητας σε σχέση με τα νέα stable coins και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πιο αναλυτικά, παρά το αρχικό αρνητικό κλίμα που προκάλεσαν τα απογοητευτικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή (5/9), η επιφυλακτικότητα στις αγορές κρυπτονομισμάτων δεν κράτησε για πολύ. Kατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η πτωτική δυναμική εξασθένησε, επιτρέποντας σε αρκετά κρυπτονομίσματα — όπως τα ENA, WLD, HYPE και DOGE— να σημειώσουν σημαντικά κέρδη το τελευταίο 24ωρο.

Η ήπια ανοδική πορεία του Bitcoin συνεχίστηκε, με το BTC να καταγράφει μικρή άνοδο προς τις 112.000 δολάρια. Αν και η τιμή παρέμεινε υποτονική τις τελευταίες 48 ώρες, η ψυχολογική στήριξη παραμένει ισχυρή, με τους επενδυτές να περιμένουν νέες εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς προσέθεσε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας τα 3,96 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η άνοδος του Bitcoin πάνω από τις 113.000 δολάρια την Παρασκευή (5/9), μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση, ήταν σύντομη. Η διόρθωση που ακολούθησε το επανέφερε κάτω από τις 110.500 δολάρια, ενώ το Σαββατοκύριακο κύλησε πιο ήρεμα με σταθεροποίηση γύρω στις 110.000 δολάρια.

Έτσι, η Δευτέρα (8/9) ξεκίνησε με μια νέα προσπάθεια ανόδου προς τις 112.000 δολάρια, αν και συνάντησε άμεση αντίσταση. Λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται γύρω στα 111.950,73 δολάρια με κέρδη 0,64%, διατηρώντας την κυριαρχία του άνω του 56% επί των altcoins. Η κεφαλαιοποίησή του βρίσκεται στα 2,23 τρισ. δολάρια.

Τα altcoins κερδίζουν το ενδιαφέρον

Η εικόνα στο πεδίο των alts είναι μεικτή, με τη πλάστιγγα, ωστόσο, να γέρνει προς το θετικό, καθώς κάποια εξ αυτών σημειώνουν θεαματικά κέρδη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9), λοιπόν, ξεχωρίζουν: το HYPE με «άλμα» της τάξης του 7,34% στα 50,62 δολάρια και το Dogecoin που ενισχύεται κατά 6,56% στο 0,2336 δολάριο. Ακόμη θεαματικότερη είναι, ωστόσο, η άνοδος του Worldcoin (WLD) που σημειώνει κέρδη κοντά στο 18% και ανεβαίνει στο 1,22 δολάριο. Δεύτερος μεγάλος κερδισμένος της ημέρας είναι το Pudgy Penguins (PENGU), με άνοδο της τάξης του 12,36% στο 0,03243 δολάριο.

Εντυπωσιακή είναι και η άνοδος του Ethena (ENA), το οποίο σε ημερήσιο επίπεδο καταγράφει +5,60% στο 0,7791 δολάριο, ενώ σε εβδομαδιαίο αγγίζει το +24%.

Η «εκτόξευσή» του οφείλεται στη δήλωση της StablecoinX —εταιρείας θησαυροφυλακίου που σχετίζεται με έκδοση συνθετικού δολαρίου και σχεδιάζει εισαγωγή στο Nasdaq— ότι θα αγοράσει tokens αξίας 530 εκατομμυρίων δολαρίων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ισχυρές αποδόσεις του πρωτοκόλλου (έσοδα 53 εκατ. δολάρια την τελευταία εβδομάδα – υπερδιπλάσια από αυτά της Hyperliquid), αναδεικνύει το ENA ως ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική ευκαιρία, σύμφωνα με αναλυτές όπως ο Crypto Stream.

Στο μεταξύ, η Hyperliquid ανακοίνωσε σχέδια για την κυκλοφορία του δικού της stable coin, του USDH, γεγονός που πυροδότησε διαμάχη εντός της κοινότητας αναφορικά με τη συγκεντρωτική επιρροή της πλατφόρμας Bridge της Stripe σε ζητήματα διακυβέρνησης.

Ανάμεικτα μηνύματα για το Ethereum

Εν μέσω αυξημένης συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα έσοδα του Ethereum για τον Αύγουστο (39,2 εκατομμύρια δολάρια – τα χαμηλότερα από το 2021), ορισμένοι χρήστες έσπευσαν να προβλέψουν ότι έρχεται περίοδος στασιμότητας.

Ωστόσο, ο Tom Dunleavy, ανώτερος αναλυτής της Messari, απέρριψε τέτοιες δηλώσεις, τονίζοντας πως το Ethereum, όπως και το Solana, διατηρούν υψηλές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες – όπως η συνολική κλειδωμένη αξία (TVL), οι ενεργοί χρήστες, οι όγκοι συναλλαγών, τα έσοδα από εφαρμογές και η δραστηριότητα stablecoins.

Υποστήριξε, δε, ότι η χαμηλή «ορατή» κερδοφορία δεν είναι απαραίτητα σημάδι αδυναμίας, αφού ο στόχος τέτοιων αποκεντρωμένων δικτύων είναι η παροχή οικονομικής δραστηριότητας με χαμηλή τριβή και όχι η μεγιστοποίηση εσόδων, όπως στις παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Σε ημερήσιο επίπεδο, σήμερα (8/9), το Ethereum σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,40% στα 4.317,82 δολάρια, με την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει τα 520,05 δισ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Solana κάνει «άλμα» της τάξης του 5,33% στα 214,60 δολάρια, το Binance Coin ενισχύεται κατά 0,98% στα 878,55 δολάρια, το Shiba Inu κερδίζει 2,69% στο 0,00001272 δολάριο και το Cardano 2,84% στο 0,8531 δολάριο.

Ανοδικά κινείται και το Monero (XMR) με κέρδη 0,29% στα 272 δολάρια, καθώς και το Polkadot (με +1,50% στα 4,02 δολάρια), ενώ – στον αντίποδα – στα «κόκκινα» βρίσκεται το Litecoin με απώλειες 1,28% στα 113,37 δολάρια και το Cronos (CRO) που χάνει 2,57%, πέφτοντας στο 0,2558 δολάριο.