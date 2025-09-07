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Ζελένσκι: Η Ρωσία απορρίπτει τη διπλωματία – «Παράθυρο» Τραμπ για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα
Ειδήσεις
21:20 - 07 Σεπ 2025

Ζελένσκι: Η Ρωσία απορρίπτει τη διπλωματία – «Παράθυρο» Τραμπ για σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
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Την οργισμένη αντίδραση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (7/9), με τους Ευρωπαίους να καταδικάζουν τη νέα κλιμάκωση του Κρεμλίνου. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ δηλώνουν πρόθυμοι να σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της Μόσχας.

Αναλυτικότερα, ο Ζελένσκι καταδίκασε το «ανελέητο χτύπημα» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «παρατείνει σκόπιμα τον πόλεμο με εγκλήματα κατά αμάχων, ενώ θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η διπλωματία εδώ και καιρό».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 800 drones και πυραύλους μέσα σε μία νύχτα. Από αυτά, 747 drones και τέσσερις πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ωστόσο εννέα πύραυλοι και 56 drones έπληξαν 37 τοποθεσίες. Υπενθυμίζεται ότι χτυπήθηκαν κτίρια της ουκρανικής κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 άνθρωποι.

Οι Ευρωπαίοι καταδίκασαν τις νέες ρωσικές επιθέσεις.

Τραμπ έτοιμος για σκλήρυνση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι είναι διατεθειμένος να περάσει στη «δεύτερη φάση» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν έδωσε, ωστόσο, λεπτομέρειες για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η φάση. Πριν από λίγες μέρες είχε αφήσει να εννοηθεί πως, πέρα από τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία για τις συναλλαγές της με τη Ρωσία, υπάρχουν σχέδια για μια «Φάση 2» και «Φάση 3», χωρίς όμως να επεκταθεί.

Μπέσεντ: Απαραίτητη περισσότερη οικονομική πίεση στη Ρωσία

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, εκτίμησε ότι η ενίσχυση της οικονομικής πίεσης από ΗΠΑ και Ευρώπη μπορεί να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. «Αν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, τότε η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε στο NBC. «Αυτό θα φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι έτοιμη να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα, όμως απαιτείται και η συνεργασία των Ευρωπαίων εταίρων. «Αν ΗΠΑ και ΕΕ κινηθούν από κοινού, τότε βρισκόμαστε σε έναν αγώνα αντοχής: πόσο θα μπορέσει να κρατήσει ο ουκρανικός στρατός και πόσο θα αντέξει η ρωσική οικονομία».

Παρά τις διακηρύξεις του, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να τερματίσει τις συγκρούσεις. Δεν έχει επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία ή στην Κίνα —έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου—, αλλά αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία, η οποία προμηθεύεται ενέργεια από τη Μόσχα.

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