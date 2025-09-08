ΟΗΕ: Το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για τους θανάτους αμάχων και την καταστροφή στη Γάζα

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε το Ισραήλ τη Δευτέρα (8/9) για τη «μαζική δολοφονία» Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα και την «παρεμπόδιση της παροχής επαρκούς βοήθειας για τη διάσωση ζωών», λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Ο Volker Turk, επικεφαλής του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), δεν έφτασε στο σημείο να περιγράψει τον πόλεμο στη Γάζα ως μια γενοκτονία σε εξέλιξη,.

Ωστόσο, στην εναρκτήρια ομιλία του στην 60ή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, ο Turk εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για αυτό που χαρακτήρισε «ανοιχτή χρήση γενοκτονικής ρητορικής» και «απαράδεκτη απάνθρωπη μεταχείριση» των Παλαιστινίων από ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Η μαζική δολοφονία Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, η πρόκληση απερίγραπτων δεινών και η ολοκληρωτική καταστροφή, η παρεμπόδιση της παροχής επαρκούς βοήθειας για τη διάσωση ζωών και η επακόλουθη πείνα των αμάχων, η δολοφονία δημοσιογράφων και η διάπραξη πολλαπλών εγκλημάτων πολέμου συγκλονίζουν τη συνείδηση του κόσμου», δήλωσε ο Turk.

«Το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) και τα αποδεικτικά στοιχεία συνεχίζουν να συσσωρεύονται», είπε ο Turk, αναφερόμενος στην απόφαση του ICJ τον Ιανουάριο ότι το Ισραήλ είχε νομική υποχρέωση να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας.

Η αντίδραση του Ισραήλ

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Turk ότι δεν ασχολείται με «τα γεγονότα».

«Αντί να ασχοληθεί με τα δικαιώματα των Ισραηλινών να ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια και με τα εκτεταμένα μέτρα που έχει λάβει το Ισραήλ για να ανακουφίσει τα δεινά των αμάχων που προκαλεί η Χαμάς στη Γάζα, ο Ύπατος Αρμοστής συνεχίζει να διαδίδει συκοφαντική ρητορική», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Ντάνιελ Μέρον.