Δούκας: Η Βασιλίσσης Όλγας ξανανοίγει με σχέδιο και νομιμότητα – Δεν είναι πια δρόμος για λίγους

Το 83% των κατοίκων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας τάχθηκε υπέρ του ανοίγματος της Βασιλίσσης Όλγας στα αυτοκίνητα, όπως προέκυψε από συμμετοχικό εργαστήριο του Δήμου Αθηναίων για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών», όπου ο Δήμαρχος παρουσίασε το νέο κυκλοφοριακό σχέδιο με στόχο ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας πρόσφορο για όλους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την Κυριακή (7/9) στο πλαίσιο του εργαστηρίου στη Λέσχη Φιλίας Νέου Κόσμου, σκιαγράφησε το σχέδιο για την αναμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας λέγοντας: «Η Βασιλίσσης Όλγας έκλεισε πέντε χρόνια χωρίς ποτέ να μπουν μπουλντόζες, με μελέτη εν μέσω Covid και χωρίς αυτοκίνητα στους δρόμους. Αποτέλεσμα: χάος, ταλαιπωρία, ένας δρόμος βαμμένος με χρώματα, αλλά χωρίς έργο. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της νέας κυκλοφοριακής μελέτης που έγινε τον Ιούνιο. Μ’ αυτή τη μελέτη και σχέδιο παραδίδεται ένας δρόμος που αποσυμφορεί, συνδέει και εξυπηρετεί όλους τους Αθηναίους.»

Στη συνέχεια, οι κάτοικοι —πολλοί εκ των οποίων από το Παγκράτι— κλήθηκαν να απαντήσουν αν πρέπει να επιτραπεί η διέλευση αυτοκινήτων στο δρόμο. Το 83% απάντησε θετικά, ενώ το 17% απάντησε αρνητικά.

Στην ερώτηση για το κυριότερο όφελος από τη νέα λειτουργία του δρόμου, οι ψήφοι κατανέμονται ως εξής:

45%: μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης

20%: λειτουργία ως πολυτροπικό δίκτυο (ΜΜΜ, ΙΧ, πεζοί με σαφείς κανόνες)

20%: πιο εύκολες μετακινήσεις για τους κατοίκους

10%: ισότιμη μεταχείριση των πολιτών

6%: καλύτερη ροή και λιγότερη ρύπανση

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι με τον τρόπο αυτό η οδός αναβαθμίζεται ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, με σημαντικά οφέλη:

Κατά την κυκλοφοριακή μελέτη του Ιουνίου 2025 προβλέπεται μείωση των καθυστερήσεων έως και 20% και μείωση ρύπων στην περιοχή.

Ο δρόμος θα λειτουργεί ως πολυτροπικός διάδρομος, με χαμηλή ταχύτητα (κάτω από 20 χλμ/ώρα) για ΙΧ, παράλληλα με ΜΜΜ, ποδηλατοδρόμους και πεζόδρομους.

Δημιουργείται συνεχής δίοδος πεζών με πράσινο από το Ζάππειο έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Διορθώνονται παραλείψεις του παρελθόντος χωρίς νέα οικονομικά βάρη.

Τα ΙΧ δεν θα επηρεάζουν αρχαιολογικές ζώνες, όπως παραδείγματος χάρη την Πύλη του Αδριανού.

Οι στόχοι εστιάζουν στη βιώσιμη κινητικότητα, ομαλότερη ροή και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο ίδιο εργαστήριο, οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά σε ψηφιακές ψηφοφορίες και χαρτογράφηση, καταθέτοντας ιδέες για ασφαλείς διαδρομές και χώρους πρασίνου. Όσοι δεν συμμετείχαν ηλεκτρονικά, είχαν στη διάθεσή τους συμβατικά μέσα.

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, τόνισε:

«Η 2η Δημοτική Κοινότητα είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη και τώρα αναβαθμίζεται με έργα που όλοι θα απολαμβάνουν: ασφαλείς δρόμοι, πράσινοι χώροι, παιδικές χαρές και ανανεωμένες σχολικές αυλές. Μαζί με τους κατοίκους σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το μέλλον της γειτονιάς μας.»

Παρουσιάστηκαν και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:

Φωτισμός: αντικατάσταση φωτιστικών με LED, αποκατάσταση φωτισμού σε πάρκα και πλατείες.

Δημόσιος χώρος: κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων, ανάδειξη ιστορικών τοποθεσιών, προστατευτικό τείχος σε βράχους.

Παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις: νέες εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις και επεκτάσεις.

Σχολεία: εργασίες αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης, μελέτη για έξυπνες διαβάσεις.

Πεζοδρόμια, Ράμπες: χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομήσεων, νέες ράμπες για πρόσβαση ΑμεΑ.

Πολιτισμός: τοποθέτηση αγαλμάτων και αναμνηστικών πλακετών για τοπικές προσωπικότητες.

Καθαριότητα: απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, βιοαπόβλητα με νέους κάδους.

Συγκοινωνία: σχεδιασμός δημοτικής διαδρομής 8 χλμ. με 30 στάσεις.

Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν προτάσεις για ανάδειξη ασφαλών διαδρομών, πρασίνου και υποδομών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στις πρώτες ζώνες προτεραιότητας.

Η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» στοχεύει να διασφαλίσει ότι σε 15 λεπτά με τα πόδια ή ποδήλατο, ο κάτοικος έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, πάρκα και συγκοινωνία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά μπορούν να ενταχθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μέσω του συνδέσμου https://platform.participatorylab.org/login.