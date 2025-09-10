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Αραβικός Σύνδεσμος: Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να χαλιναγωγήσουν την τρέλα του Ισραήλ
Ειδήσεις
13:22 - 10 Σεπ 2025

Αραβικός Σύνδεσμος: Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να χαλιναγωγήσουν την τρέλα του Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ κατά των ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα χαρακτηρίστηκε «σοκαριστική» από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Χοσάμ Ζάκι, ο οποίος όμως τόνισε ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως αντίποινα που θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή.

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4, ο Ζάκι απέρριψε τη δικαιολογία του Ισραήλ για το πλήγμα, ότι δηλαδή στόχευε τους υπεύθυνους για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντάς την «έωλη». Όπως σημείωσε, οι εν λόγω ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στην Ντόχα εδώ και δεκαετίες, και διερωτήθηκε ρητορικά: «Και τώρα το Ισραήλ ανακάλυψε ότι ήταν επικεφαλής στις 7 Οκτωβρίου;».

Ο Ζάκι υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών για τον περιορισμό της επιθετικότητας του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι «μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να χαλιναγωγήσουν μια τέτοια τρέλα».

Σε ερώτηση για τις πιθανές επιπτώσεις του πλήγματος στο Κατάρ στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου παραδέχθηκε ότι δεν έχει έτοιμη απάντηση, προσθέτοντας ωστόσο ότι η ενέργεια αυτή «δεν βοηθά». Όπως σημείωσε, «εφόσον επιχείρησαν να σκοτώσουν τη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα».

Η τοποθέτηση του Χοσάμ Ζάκι αναδεικνύει τη σοβαρότητα των τελευταίων εξελίξεων και την αυξανόμενη ανάγκη για διεθνή παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 13:38
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