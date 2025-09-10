Σπανάκης: Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης και φορολογικές ελαφρύνσεις για ενίσχυση της περιφέρειας

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης μίλησε στο ΕΡΤnews για τα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας ειδικά στις ακριτικές περιοχές, τα νησιά και τα ορεινά χωριά.

Ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι οι μειώσεις στον φόρο εισοδήματος και στον ΕΝΦΙΑ, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε συγκεκριμένες περιοχές, έχουν στόχο την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την τόνωση της οικονομίας της περιφέρειας. Τα μέτρα αυτά, όπως σημείωσε, αποσκοπούν στην ανακούφιση των πολιτών και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν εκτός των αστικών κέντρων.

Παράλληλα, ο υφυπουργός επισήμανε τις προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσω του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, ο νέος Κώδικας απλοποιεί τις αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών, μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τη δημόσια διοίκηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Ειδικό Ληξιαρχείο, που έχει στόχο την απλούστευση διαδικασιών για τους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς και την εγγραφή παιδιών που γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν πριν το 1976 στα ελληνικά δημοτολόγια. Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει την ταχύτερη διεκπεραίωση διαδικασιών γάμων, βαπτίσεων, θανάτων και διαζυγίων, προσφέροντας σημαντική διευκόλυνση σε πολίτες και δικηγόρους.

Στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, εισάγεται και νέο εκλογικό σύστημα για Δήμους και Περιφέρειες, το οποίο προβλέπει την εκλογή των τοπικών αρχόντων από την πρώτη Κυριακή. Όπως εξήγησε ο κ. Σπανάκης, αυτό το μέτρο στοχεύει στην εξοικονόμηση χρημάτων, στη μείωση της αποχής και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση που κανένας από τους δύο πρώτους υποψηφίους δεν πετύχει το απαιτούμενο όριο (π.χ. 40%), προσμετρώνται οι δεύτερες επιλογές για τον καθορισμό του νικητή.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας, την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και την προώθηση της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Όπως είπε, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν άμεσα από τις αλλαγές αυτές, οι οποίες συνδέονται με την προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και να δημιουργήσει πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές δομές αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.