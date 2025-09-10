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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,3% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο
Ειδήσεις
13:04 - 10 Σεπ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,3% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Αύγουστο του 2025  κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.490 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.438 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3%.

Μείωση 11,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Αύγουστο του έτους 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2025 ανέρχονται σε 8.954 έναντι 9.040 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 1,0%.

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Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Αύγουστο του 2025, ανήλθε σε 5.745 έναντι 6.326 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 9,2%. Αύξηση 11,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Αύγουστο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2025 ανέρχονται σε 5.495 έναντι 6.027 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 178.392 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 172.757 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%. Αύξηση 4,6% είχε παρουσιάσει το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 ανέρχονται σε 107.825 έναντι 106.399 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, ανήλθε σε 61.499 έναντι 58.416 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%. Αύξηση 17,5% είχε παρουσιάσει το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 ανέρχονται σε 58.834 έναντι 55.539 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.

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