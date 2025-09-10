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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Βγαίνει στις αγορές με έκδοση ομολογιακού δανείου έως €500 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13:04 - 10 Σεπ 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Βγαίνει στις αγορές με έκδοση ομολογιακού δανείου έως €500 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Την έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €500 εκατ. ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα €350 εκατ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο ελληνικό επενδυτικό κοινό, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες της έκδοσης θα παρουσιαστούν σε προσεχές ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 9ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως €500.000.000, με ελάχιστο ποσό τα €350.000.000, με διάρκεια επτά (7) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

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