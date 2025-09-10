Ζελένσκι: Αναγκαία μια κοινή ευρωπαϊκή αεράμυνα και μια «αποτελεσματική αεροπορική ασπίδα»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη (10/9) ότι η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος αεροπορικής άμυνας και μίας «αποτελεσματικής αεροπορικής ασπίδας».

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική αεροπορική ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα «Χ» μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Ουκρανία το πρότεινε αυτό πριν από πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού σε όλες τις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανές απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον».