Ζελένσκι: Αναγκαία μια κοινή ευρωπαϊκή αεράμυνα και μια «αποτελεσματική αεροπορική ασπίδα»

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική αεροπορική ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα «Χ» μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.
«Η Ουκρανία το πρότεινε αυτό πριν από πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού σε όλες τις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανές απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον».
I spoke with Prime Minister of Poland @donaldtusk, Prime Minister of the UK @Keir_Starmer, President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni, and @SecGenNATO Mark Rutte.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025
Of course, first and foremost, we discussed the Russian drones launched against Ukraine last… pic.twitter.com/EQbyCagxgX