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Ζελένσκι σε Τραμπ: Τριμερής με Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος
Ειδήσεις
11:44 - 23 Σεπ 2026

Ζελένσκι σε Τραμπ: Τριμερής με Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι ηγέτες των τριών χωρών πρέπει να κινηθούν «το συντομότερο δυνατό» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (22/9).

Η υψηλού επιπέδου συνάντηση έδωσε στον Ουκρανό πρόεδρο μια σπάνια ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες σχετικά με τους τρόπους τερματισμού της ρωσικής εισβολής, την περαιτέρω αμερικανική στήριξη στην αεράμυνα της Ουκρανίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, ότι στις προτεραιότητες της Ουκρανίας για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνονται ένα χειμερινό πακέτο πυραύλων Patriot, καθώς και άδειες για την εγχώρια παραγωγή τους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ, οι ομάδες μας και εγώ μιλήσαμε για το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ρωσία είναι έτοιμη σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλήσαμε για μια ενεργειακή εκεχειρία», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας τις δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμφωνήσει σε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία δεν θα πλήττει τις ενεργειακές υποδομές, το ηλεκτρικό δίκτυο, τις υποδομές θέρμανσης και τις υποδομές ύδρευσης της χώρας.

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως καλέσει την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι αυτές «βλάπτουν τον κόσμο», καθώς οι διαταραχές στην προσφορά καυσίμων που συνδέονται με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν έχουν οδηγήσει τις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σε ανάρτησή του τη Δευτέρα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία έχει «δυστυχώς χάσει τον έλεγχο» της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου.

«Νομίζω ότι η σημαντικότερη κίνηση που μπορεί να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση, όπου οι ηγέτες θα μπορούν να θέσουν όλα τα ευαίσθητα ζητήματα στο τραπέζι και να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ερωτηθείς εάν αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί απευθείας με τον Πούτιν και τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι απάντησε: «Είμαι έτοιμος. Το έχω πει, είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, όταν όλες οι πλευρές θα είναι έτοιμες. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατό».

Ζελένσκι: Ο Σι έχει «επιρροή στον Πούτιν»

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συζήτησε με τον Ουκρανό ομόλογό του την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Θα το πετύχουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι διπλωματικές συνομιλίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους στον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, οι διαπραγματευτές Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ ταξίδεψαν για πρώτη φορά στην Ουκρανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Η Ουκρανία, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και υποδομές εφοδιασμού και logistics, κάλεσε επίσης τον Τραμπ να συζητήσει τρόπους τερματισμού του πολέμου με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη.

«Είπα στον πρόεδρο, πολύ ανοιχτά, ότι πιστεύουμε πως αν εμπλέξει και τον πρόεδρο Σι, εκείνος έχει επιρροή στον Πούτιν. Αν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, και όχι απλώς να ανταλλάσσουμε μηνύματα, πρέπει όλοι να εργαστούμε 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, γι’ αυτόν τον σκοπό και για τους ανθρώπους», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία επιμένει ότι οι ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς συνεχίζει να αντιστέκεται στις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στη χώρα στις αρχές του 2022.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει «μαζικά πλήγματα» στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ενισχύοντας τους φόβους για μια νέα ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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