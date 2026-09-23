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Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων
Ειδήσεις
20:23 - 23 Σεπ 2026

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία δεν προτίθεται να αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία ακόμη και στην περίπτωση έναρξης διαπραγματεύσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή που θα λάβουν, δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Μόσχα, έχοντας διδαχθεί από προηγούμενες εμπειρίες, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε παύση των επιχειρήσεων όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

«Έχοντας διδαχθεί από την πικρή εμπειρία, δεν πρόκειται να κάνουμε παύση στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι επιδιώκουν μια κατάπαυση του πυρός με στόχο, όπως υποστήριξε, να κερδίσουν χρόνο και να αναπληρώσουν τα εξαντλημένα στρατιωτικά αποθέματα της Ουκρανίας.

«Αν και αυτό ακριβώς θέλει η Ευρώπη, με τον ίδιο απλό στόχο: να κερδίσει χρόνο και να αναπληρώσει τα εξαντλημένα στρατιωτικά αποθέματα του καθεστώτος του Κιέβου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ουκρανική πλευρά, λόγω της «απελπιστικής κατάστασης» στην οποία βρίσκεται, έχει καταφύγει εδώ και καιρό σε, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, «απροκάλυπτα τρομοκρατικές μεθόδους».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας απέδωσε επίσης στην Ευρώπη και στη στήριξη που παρείχε προς το Κίεβο πριν από τον πόλεμο μέρος της ευθύνης για τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας που ξεκίνησε το 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδίωξαν να «υποδαυλίσουν μια αντιρωσική εκστρατεία», εξέλιξη που, όπως υποστήριξε, οδήγησε τη Ρωσία στο να «αναγκαστεί» να ξεκινήσει αυτό που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε πάντως ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη να εργαστεί για την επίτευξη μιας «διαρκούς και δίκαιης ειρήνης» με την Ουκρανία. Παράλληλα, όμως, κατέστησε σαφές ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να διακόψει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στο πλαίσιο μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, κατηγορώντας εκ νέου την Ευρώπη ότι επιδιώκει μια εκεχειρία προκειμένου να αξιοποιήσει τον χρόνο για την ενίσχυση και τον επανεξοπλισμό της Ουκρανίας.

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