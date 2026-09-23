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Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες
Ειδήσεις
17:25 - 23 Σεπ 2026

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το Κίεβο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9), χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της πόλης, ένας σημαντικός αριθμός εκ των οποίων ήταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Ρωσία συνεχίζει να μετατρέπει τις πολιτικές και κρίσιμες υποδομές σε στόχους: εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας, πρατήρια καυσίμων, σιδηροδρόμους, υποδομές επικοινωνιών και εμπορικά κέντρα».

«Υπήρξαν επίσης πλήγματα σε πόλεις και κοινότητες σε οκτώ περιφέρειες», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, την ώρα που παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ζελένσκι, είχαν συγκεντρωθεί στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, οι κάτοικοι του Κιέβου βίωναν συνεχείς επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού. Μεγάλα τμήματα της πόλης είχαν καλυφθεί από καπνό. Οι ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν τη μοντέρνα αγορά του Κιέβου που βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και προκάλεσαν ζημιές σε σημαντικό εργοστάσιο φαρμακευτικών προϊόντων. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Νέα Υόρκη, η ουκρανική αντιπροσωπεία εργάζεται για να διασφαλίσει τη συνέχιση της υποστήριξης προς την ουκρανική αντίσταση και να ασκήσει πίεση στη Μόσχα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τρίτη το Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν «να τερματίσει τον πόλεμο».

Το Κρεμλίνο δεν βλέπει, σε αυτή τη φάση, λόγο για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ρωσία παραμένει πάντα ανοιχτή σε συνομιλίες.

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