Μητσοτάκης: Η αίτηση ενδιαφέροντος της Chevron επιβεβαιώνει την αναβάθμιση της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών σε καφέ στο Χαϊδάρι, τονίζοντας πως το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί στις εκλογές του 2027.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε αναφερόμενος στη συνάντηση με έναν Χαϊδαριώτη, έναν από τους πρώτους αποδέκτες του προγράμματος για την παράδοση φαρμάκων κατ’ οίκον. «Είναι μία από τις πολλές μικρές αλλαγές για να κάνουμε τις ζωές των συμπολιτών καλύτερες μέρα με τη μέρα», τόνισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις, όπως την επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας: «Είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της χώρας. Είμαστε σημαντικός ενεργειακός παίκτης στη Μεσόγειο». Ενημέρωσε, επίσης, ότι αύριο θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ που χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις του από τη ΔΕΘ, επισημαίνοντας τη φορολογική μεταρρύθμιση που στηρίζει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών μέσω μειώσεων φόρων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιστρέφει το πλεόνασμα ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι «αυξάνουμε δαπάνες και μειώνουμε φόρους και αυτό είναι το επιστέγασμα μιας συνετής πολιτικής».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι οι οικογένειες με παιδιά: «Όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνετε». Αναφέρθηκε, επίσης, στη στήριξη των νέων, με μηδενικό φόρο για όσους είναι μέχρι 25 ετών και μείωση από 22% σε 9% για όσους είναι 25 έως 30 ετών.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς κάτω των 1.500 ατόμων για πρώτη κατοικία και στη μείωση 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά. «Όταν υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της δημόσιας παιδείας, υγείας και υπηρεσιών.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ευχήθηκε καλή αρχή στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και υπενθύμισε ότι 430 σχολεία έχουν ανακατασκευαστεί πλήρως, ενώ άλλα 2.000 θα ανακαινιστούν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με πόρους 300 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ενώ τόνισε ότι «εμείς τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις τις τιμούμε στο ακέραιο. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό να δώσουμε υποσχέσεις για κάτι που δεν θα κάνουμε, ούτε θα ξοδέψουμε χρήματα που δεν έχουμε». Κάλεσε τους πολίτες να αναρωτιούνται για τον τρόπο χρηματοδότησης των ακοστολόγητων μέτρων της αντιπολίτευσης.

Αναφέρθηκε στην περίοδο του 2015, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και μονοκομματικής κυβέρνησης με ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Αυτό που χτίζουμε βήμα βήμα μπορεί υπό προϋποθέσεις να γκρεμιστεί», προειδοποίησε, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας για την οικονομία και την κοινωνία.