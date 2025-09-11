Δολοφονία Κερκ: «Νερό στο μύλο» της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ - Σοκάρουν τα επίσημα στοιχεία

Η δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ σηματοδοτεί μια καμπή στην άνοδο της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, μπορεί να πυροδοτήσει περαιτέρω αναταραχή σε μια ήδη διχασμένη χώρα και να εμπνεύσει νέα επεισόδια.

«Αυτό το γεγονός είναι τρομακτικό, ανησυχητικό, αλλά όχι απαραίτητα απρόσμενο», δήλωσε ο Μάικ Γιένσεν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, το οποίο καταγράφει τέτοιου είδους περιστατικά σε βάση δεδομένων για την τρομοκρατία από το 1970.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι ΗΠΑ κατέγραψαν περίπου 150 πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις — σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον Γιένσεν. «Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε εκτεταμένες κοινωνικές ταραχές, αν δεν το ελέγξουμε», είπε. «Αυτό μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει σημείο ανάφλεξης που θα εμπνεύσει περισσότερη βία».

Οι ειδικοί στην εγχώρια τρομοκρατία αποδίδουν την αύξηση της βίας σε συνδυασμό παραγόντων: οικονομική ανασφάλεια, άγχος για τις μεταβαλλόμενες φυλετικές και εθνοτικές ισορροπίες, και τον ολοένα και πιο φλογερό τόνο του πολιτικού λόγου. Οι παραδοσιακές ιδεολογικές διαφορές —που παλαιότερα επικεντρώνονταν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις— έχουν μετατραπεί σε βαθύτερη, πιο προσωπική εχθρότητα. Αυτή η οργή ενισχύεται από τα social media, θεωρίες συνωμοσίας και προσωπικές αγανάκτησεις.

Το Reuters εντόπισε πέρυσι τουλάχιστον 300 περιστατικά πολιτικής βίας στις ΗΠΑ μεταξύ της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και των προεδρικών εκλογών του 2024 — τη σημαντικότερη και πιο παρατεταμένη αύξηση τέτοιων επεισοδίων από τη δεκαετία του 1970.

«Η ακραία πολιτική βία γίνεται ολοένα και περισσότερο ο κανόνας στη χώρα μας, και η δολοφονία του Κερκ αποτελεί ένδειξη ενός πολύ μεγαλύτερου και διάχυτου προβλήματος: οι πράξεις βίας πολλαπλασιάζονται, ακόμα και χωρίς σαφή ιδεολογία ή κίνητρο», δήλωσε ο Τζον Λιούις, ερευνητής στο Πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό του Πανεπιστημίου George Washington. «Υπάρχει πραγματική ανησυχία για το πώς θα είναι η αντίδραση σε ένα τέτοιο γεγονός».

Και άλλοι ειδικοί που μελετούν την πολιτική βία συμφώνησαν. «Οι άνθρωποι διστάζουν να ξεκινήσουν πρώτοι τη βία, αλλά είναι πολύ πιο πρόθυμοι να απαντήσουν με βία ως αντίποινα», είπε η Λιλιάνα Μέισον, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. «Κανείς δεν θέλει να το αρχίσει, αλλά πολλοί θέλουν να το τελειώσουν.»

Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ιδρυτής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA, μιλούσε σε εξωτερικό χώρο μπροστά σε περίπου 3.000 άτομα στο Utah Valley University, όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Καθώς έπεσε από την καρέκλα του, το πλήθος πανικόβλητο άρχισε να τρέχει.

Ο Κερκ, 31 ετών, υπήρξε πρωτοπόρος στο συντηρητικό κίνημα και αξιοποίησε τη δύναμη των social media για να προσελκύσει εκατομμύρια νέους Αμερικανούς στη βάση του Trump, το λεγόμενο MAGA.

«Κανείς δεν κατανοούσε ούτε είχε την καρδιά της Νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύτερα από τον Charlie», έγραψε ο Trump σε ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε τον θάνατό του. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε στο CNN ότι υπάρχει ένας «καταιγισμός» βουλευτών που ζητούν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας μετά τη δολοφονία του Κερκ.

«ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ»

Ο ίδιος ο Τραμπ ήταν στόχος δύο απόπειρων δολοφονίας πέρυσι. Στην πρώτη, ο δράστης σκοτώθηκε από τις αρχές δευτερόλεπτα αφότου άνοιξε πυρ. Στη δεύτερη, συνελήφθη ένας άνδρας που έφερε τουφέκι και σκοπευτικό κοντά σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα. Η δίκη του ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, δύο πρόσφατες πολύκροτες επιθέσεις από ακροδεξιούς συνωμοσιολόγους συγκλόνισαν φέτος πολιτικούς και κρατικούς υπαλλήλους σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο, ένας χριστιανός εθνικιστής δολοφόνησε μία ανώτερη Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτή στη Μινεσότα και τον σύζυγό της, τραυματίζοντας και έναν δεύτερο Δημοκρατικό. Τον Αύγουστο, ένας ένοπλος που είχε εμμονή με συνωμοσίες για τον COVID-19 γάζωσε με πυροβολισμούς τα κεντρικά του CDC στην Ατλάντα, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Από τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά πολιτικής βίας, εκ των οποίων οι 14 σε μια επίθεση στη Νέα Ορλεάνη από τζιχαντιστή που δήλωνε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Τον Μάιο, ένας φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής δολοφόνησε δύο υπαλλήλους της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον και είπε στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του: «Το έκανα για τη Γάζα», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Τον Ιούλιο, τουλάχιστον 11 ένοπλοι με μαύρες στρατιωτικού τύπου στολές επιτέθηκαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ομάδα πυροδότησε πυροτεχνήματα, έγραψε με σπρέι «προδότης» και «ICE Pig» σε οχήματα, τραυμάτισε σοβαρά έναν αστυνομικό στον λαιμό και γάζωσε με σφαίρες τους φρουρούς του κέντρου, σύμφωνα με το FBI.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ο Trump έχει περιορίσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της εγχώριας εξτρεμιστικής απειλής, ανακατευθύνοντας πόρους προς την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας και υποδεικνύοντας τα νότια σύνορα ως τη σημαντικότερη απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Jensen, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ που καταγράφει τη βία για το Εθνικό Κονσόρτσιουμ Μελέτης της Τρομοκρατίας και Αντιδράσεων στην Τρομοκρατία, βλέπει το μέλλον δυσοίωνο.

«Αυτή είναι μια κυβέρνηση που, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, έχει επιφέρει βαθιές αλλαγές στη χώρα στους οκτώ μήνες που βρίσκεται στην εξουσία», είπε. «Κάποιοι τη λατρεύουν, κάποιοι τη μισούν. Αυτοί που τη μισούν έχουν αρχίσει να αντιδρούν. Αυτοί που τη λατρεύουν θα αντιδράσουν σε εκείνους που τη μισούν, και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι πραγματικά πολύ κακό.»