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ΗΠΑ: Συρρίκνωση 9% στο δημοσιονομικό έλλειμμα τον Αύγουστο χάρη στους δασμούς Τραμπ
Ειδήσεις
22:35 - 11 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Συρρίκνωση 9% στο δημοσιονομικό έλλειμμα τον Αύγουστο χάρη στους δασμούς Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Το δημοσιονομικό έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τον μήνα Αύγουστο μειώθηκε κατά 35 δισ. δολάρια ή 9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 345 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Πέμπτη 11/9.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών τελωνειακών εσόδων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά περίπου 22,5 δισ. δολάρια για τον μήνα, χάρη στους δασμούς που είχε επιβάλει ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αύξηση ελλείμματος στο ενδεκάμηνο

Με έναν μήνα να απομένει για τη λήξη του δημοσιονομικού έτους 2025, το συνολικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 76 δισ. δολάρια ή 4%, φτάνοντας τα 1,973 τρισ. δολάρια από την αρχή της χρονιάς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα συνολικά έσοδα για τον Αύγουστο ανήλθαν σε 344 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 38 δισ. ή 12% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες αυξήθηκαν μόλις κατά 2 δισ., φτάνοντας τα 689 δισ. δολάρια.

Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Έκρηξη τελωνειακών εσόδων

Τα καθαρά τελωνειακά έσοδα εκτινάχθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, αγγίζοντας τα 29,5 δισ. δολάρια έναντι μόλις 7 δισ. τον Αύγουστο του 2024, με την αύξηση να αποδίδεται άμεσα στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

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