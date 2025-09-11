Χαρίτσης: Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε στην 89η ΔΕΘ για να εξαπατήσει τους Έλληνες

Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε πριν από λίγες μέρες στη ΔΕΘ για να εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν αποτελούν πραγματική ανακούφιση, αλλά επιδιώκουν να εξαγοράσουν πολιτικό χρόνο.

«Ο πρωθυπουργός έταξε μέτρα και το μόνο που επιδιώκει είναι να παραμείνει στην καρέκλα της εξουσίας ακόμα περισσότερο. Οι πολίτες, όμως, πλέον δεν πείθονται, γιατί γνωρίζουν ότι η αφαίμαξη που έχουν υποστεί τα τελευταία έξι χρόνια δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με μέτρα-ψίχουλα, που έχουν στόχο να ρίξουν στάχτη στα μάτια της κοινωνίας», σημείωσε.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «δουλειά και ευθύνη της αριστερής αντιπολίτευσης» είναι να αναδείξει αυτή την εξαπάτηση και να παρουσιάσει ένα νέο, εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα. Όπως προανήγγειλε, η Νέα Αριστερά θα παρουσιάσει την πρότασή της σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με άξονες τη δικαιοσύνη, την ισοτιμία, την ισονομία και μια αισιόδοξη προοπτική για την κοινωνία.

Κατά τη συμμετοχή του σε εκδήλωση-συζήτηση της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Κοινωνία αξιοπρέπειας ή κράτος ΟΠΕΚΕΠΕ», ο πρόεδρος του κόμματος κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι με το «επιτελικό κράτος» δημιούργησε «ένα καθεστωτικό κράτος αυταρχικό, πελατειακό, απολύτως εξαρτώμενο από την κεντρική εξουσία», φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης: ο Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας του κόμματος “ΚΟΣΜΟΣ”, ο Άρης Στυλιανού, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, η Ελίνα Μαραγκού, μέλος Δ.Σ. συνδικάτου στον Επισιτισμό-Τουρισμό.

Τη συζήτηση συντόνισε η σκηνοθέτρια και ακαδημαϊκός Δανάη Θεοδωρίδου.

Ο κ. Κόκκαλης παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος του για την Ελλάδα του 2030, επισημαίνοντας ότι οι κοινωνικά ασθενέστεροι είναι εκείνοι που πλήττονται πρώτοι και περισσότερο από την κλιματική κρίση.

Σχετικά με τη δημοκρατία, υπογράμμισε την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ τόνισε ότι «η Ευρώπη μετατρέπεται σε φρούριο, όπου χτίζουμε τείχη και, ενώ μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες, την ίδια ώρα ρίχνουμε ανθρώπους στη θάλασσα ή τους πυροβολούμε».