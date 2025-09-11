Ουάσιγκτον: Λήξη συναγερμού για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών - Μη αξιόπιστη η απειλή

Λήξη του συναγερμού στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη 11/9, για βόμβα στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). Σύμφωνα πληροφορίες του Sky News, οι αστυνομικές δυνάμεις διεξήγαγαν ενδελεχείς ελέγχους στο κτίριο, αλλά δεν βρήκαν εκρηκτικά.

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κόμματος ανέφερε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως η απειλή κρίθηκε μη αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις, οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ σε email που εστάλη σε γραφεία της Γερουσίας ζητείται από το προσωπικό να αποφύγει οποιαδήποτε μετακίνηση προς το σημείο της αστυνομικής δραστηριότητας.

«Το προσωπικό καλείται να μείνει μακριά από την περιοχή της αστυνομικής δραστηριότητας», τονίζεται στο μήνυμα, στο οποίο επισημαίνεται επίσης ότι περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της αμερικανικής πρωτεύουσας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τα μέτρα ασφαλείας γύρω από κυβερνητικά κτίρια να ενισχύονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την αξιοπιστία της απειλής.