Ουάσιγκτον: Λήξη συναγερμού για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών - Μη αξιόπιστη η απειλή

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κόμματος ανέφερε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως η απειλή κρίθηκε μη αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις, οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ σε email που εστάλη σε γραφεία της Γερουσίας ζητείται από το προσωπικό να αποφύγει οποιαδήποτε μετακίνηση προς το σημείο της αστυνομικής δραστηριότητας.
«Το προσωπικό καλείται να μείνει μακριά από την περιοχή της αστυνομικής δραστηριότητας», τονίζεται στο μήνυμα, στο οποίο επισημαίνεται επίσης ότι περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι δυνάμεις ασφαλείας της αμερικανικής πρωτεύουσας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τα μέτρα ασφαλείας γύρω από κυβερνητικά κτίρια να ενισχύονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την αξιοπιστία της απειλής.
? BREAKING: A bomb threat has been made at the Democrat National Committee HQ in DC— Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025
Low sense of urgency in the area, though.
Seems police have already determined this is bullsht.
The Democrats had to find a way to make themselves victims after they kiIIed Charlie Kirk pic.twitter.com/1msdRDLAE0