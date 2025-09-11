Η Rheinmetall θα κατασκευάζει βλήματα στην Ουκρανία - Νέο εργοστάσιο σε «ασφαλή περιοχή»

Η γερμανική βιομηχανία όπλων Rheinmetall ετοιμάζεται να επεκτείνει την παρουσία της στην Ουκρανία, με σχέδιο για τη δημιουργία νέου εργοστασίου που θα παράγει βλήματα πυροβολικού για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Την ανακοίνωση έκανε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ντενίς Σμιχάλ, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ανέφερε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου διατέθηκε επίσημα μια έκταση σε ασφαλή περιοχή της χώρας, όπου θα ανεγερθεί η νέα μονάδα παραγωγής.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε μια έκταση που βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή της Ουκρανίας, όπου θα κατασκευαστεί μια νέα μονάδα παραγωγής βλημάτων Rheinmetall για τις ανάγκες των Αμυντικών Δυνάμεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στο Κίεβο και τους δυτικούς εταίρους του, καθώς η Ουκρανία προσπαθεί να αναβαθμίσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές οπλισμού.

Η ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγής είναι ιδιαίτερα πιεστική, καθώς η χώρα μπαίνει στην τέταρτη χρονιά πολέμου από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων τον Φεβρουάριο του 2022. Τα βλήματα πυροβολικού αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του πολέμου φθοράς που διεξάγεται στην ανατολική και νότια Ουκρανία, με τις ουκρανικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν συνεχώς ελλείψεις.

Η δημιουργία του νέου εργοστασίου από τη Rheinmetall θεωρείται ότι θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί ενεργότερη εμπλοκή της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας στην υποστήριξη του Κιέβου.