Λονδίνο: Αντιμεταναστευτική πορεία με τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές και διεθνείς «προσκεκλημένους»

Περίπου 110.000 άνθρωποι πήραν μέρος σήμερα στη συγκέντρωση που οργάνωσε στο Λονδίνο ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στη διάρκεια της διαδήλωσης, οι συμμετέχοντες κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας, ενώ ορισμένοι έφεραν μαζί τους τις σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ή φορούσαν καπέλα με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again), σύνθημα-σήμα κατατεθέν του Ντόναλντ Τραμπ. Το πλήθος φώναζε συνθήματα εναντίον του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ενώ αρκετά πανό προωθούσαν ανοιχτά αντι-μεταναστευτικά μηνύματα, με επιγραφές όπως «στείλτε τους πίσω» και «σταματήστε τα πλοία».

Ο ίδιος ο Τόμι Ρόμπινσον χαρακτήρισε τη συγκέντρωση «διαδήλωση υπέρ της ελευθερίας του λόγου». Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια ενός καλοκαιριού με σειρά διαμαρτυριών έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο – συγκεντρώσεις που ο Ρόμπινσον προώθησε έντονα μέσω των κοινωνικών δικτύων, παρότι χαρακτηρίζονται ανοιχτά ρατσιστικές.

Ο 42χρονος, με το πραγματικό όνομα Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, έχει υπάρξει ηγετικό στέλεχος της ακροδεξιάς οργάνωσης English Defence League, που πλέον δεν υφίσταται. Είναι γνωστός για τη σκληρή του στάση απέναντι στους μετανάστες και το Ισλάμ, ενώ έχει καταδικαστεί επανειλημμένα, ανάμεσα σε άλλα για πρόκληση ταραχών και διάδοση ψευδών ισχυρισμών, όπως στην περίπτωση Σύρου πρόσφυγα.

Ο Ρόμπινσον απολαμβάνει τη στήριξη ισχυρών προσωπικοτήτων, ανάμεσά τους και του Ίλον Μασκ, ενώ στη συγκεκριμένη διαδήλωση αναμενόταν η παρουσία πολλών εκπροσώπων της δεξιάς και ακροδεξιάς, τόσο από τη Βρετανία όσο και από άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, καθώς και ο Ερίκ Ζεμούρ, πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος “Ανακατάληψη”, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει.