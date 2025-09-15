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ΕΕ: Νέα στρατηγική για ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής πρωτοπορίας
Ειδήσεις
18:59 - 15 Σεπ 2025

ΕΕ: Νέα στρατηγική για ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής πρωτοπορίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη νέα στρατηγική της για τις υποδομές στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, με στόχο να ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον τομέα της επιστημονικής αριστείας και της καινοτομίας.

Για να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική σκηνή, η Ε.Ε. επιδιώκει την ουσιαστική αναβάθμιση των σχετικών υποδομών, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της προσβασιμότητάς τους και στην ενοποίηση των δομών, ώστε να είναι πιο ανοικτές και λειτουργικές για ένα ευρύτερο σύνολο χρηστών.

Η στρατηγική αυτή προβλέπει ότι επιστήμονες, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας θα μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, δεδομένα μεγάλης ακρίβειας και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, στόχος είναι η προσέλκυση κορυφαίων διεθνών ερευνητών και οργανισμών, ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιου κόμβου έρευνας.

Από προηγμένες ερευνητικές εγκαταστάσεις και πιλοτικές γραμμές παραγωγής έως υπερσύγχρονο εξοπλισμό, όπως επιταχυντές σωματιδίων ή αποστειρωμένα εργαστήρια, η Ευρώπη διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο υποδομών, που την καθιστά διεθνές σημείο αναφοράς. Οι υποδομές αυτές στηρίζουν όλα τα στάδια της καινοτομίας – από τη βασική έρευνα μέχρι την εφαρμογή στην αγορά – και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της τεχνολογικής αυτάρκειας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 19:12
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