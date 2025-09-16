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Δικαστικό μπλόκο στην αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed
Ειδήσεις
08:14 - 16 Σεπ 2025

Δικαστικό μπλόκο στην αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εντείνεται, καθώς εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάσισε τη Δευτέρα να επιτρέψει προσωρινά στη Λίζα Κουκ να διατηρήσει τη θέση της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, παρά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να την απομακρύνει.

Η απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία 2-1 και θεωρείται κομβική, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας, όπου αναμένεται ψηφοφορία για πιθανή μείωση των επιτοκίων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει την Κουκ για παρατυπίες σχετικά με στεγαστικά δάνεια, υποστηρίζοντας ότι παρουσίασε ως κύρια κατοικία διάφορα ακίνητα σε διαφορετικές πολιτείες, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους. Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες και έχει προσφύγει νομικά κατά της απόφασης αποπομπής της. Το εφετείο έκρινε ότι δεν της δόθηκε καν το βασικό δικαίωμα υπεράσπισης, καθώς η απόφαση για την απομάκρυνσή της ανακοινώθηκε μέσω social media, χωρίς καμία ουσιαστική διαδικασία.

Παράλληλα, ο Τραμπ φαίνεται να επιχειρεί την αναδιαμόρφωση της Fed, αφού ο σύμβουλός του σε οικονομικά θέματα, Στίβεν Μίραν, εγκρίθηκε από τη Γερουσία και εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθιστώντας την Αντριάνα Κούγκλερ. Οι Ρεπουμπλικανοί έσπευσαν να προωθήσουν την τοποθέτησή του, σε μια περίοδο που ο Τραμπ εντείνει την πίεση για πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, ενώ οι αγορές αναμένουν μια πιο μετριοπαθή μείωση κατά 0,25%.

Οι εξελίξεις γύρω από την Κουκ, που διορίστηκε επί Μπάιντεν, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντικατοπτρίζουν τις ευρύτερες πολιτικές επιδιώξεις του Τραμπ να ελέγξει την νομισματική πολιτική, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση. Νομικοί και πολιτικοί αναλυτές τονίζουν πως η περίπτωση της Κουκ μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη θεσμική ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαιρέτισε την απόφαση ως νίκη απέναντι στην «παράνομη παρέμβαση» του Τραμπ, καλώντας τα δικαστήρια να συνεχίσουν να προστατεύουν τη θεσμική λειτουργία της Fed από πολιτικές πιέσεις.

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