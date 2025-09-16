Λιθουανία: Εκπαίδευση σε drones για παιδιά και ενήλικες στα σύνορα με Ρωσία

Στα σύνορα με τη Ρωσία, το Υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας εγκαινίασε το πρώτο από τα εννέα σχολεία που θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα, όπου θα διδάσκονται παιδιά από 10 ετών και ενήλικες πώς να πετούν, να συναρμολογούν και να προγραμματίζουν drones.

«Ο στόχος είναι η ανάπτυξη στρατιωτικών αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που η Λιθουανία αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, δεδομένου ότι συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Tomas Godliauskas.

Τα παιδιά και οι ενήλικες θα μάθουν να χειρίζονται drones First Person View (FPV), quadcopter και μονοπτέρυγα, σύμφωνα με το δάσκαλο Mindaugas Tamosaitis. Στο σχολείο του Taurage, περίπου 20 χιλιόμετρα από το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, τα παιδιά εξασκούνταν σε εικονικές πτήσεις σε υπολογιστές.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ζήτησε από τη συμμαχία να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα, μετά την πτώση δύο ρωσικών drones που διέσχισαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία το καλοκαίρι.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή (12/9) σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής Ευρώπης, δύο ημέρες μετά την κατάρριψη από την Πολωνία drones που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, στην πρώτη γνωστή ενέργεια αυτού του είδους από μέλος της δυτικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.