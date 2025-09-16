Ο Τραμπ παρατείνει την προθεσμία για το κλείσιμο του TikTok έως τις 16 Δεκεμβρίου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα την παράταση της προθεσμίας για την παραμονή της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 16 Δεκεμβρίου, δίνοντας χρόνο για την ολοκλήρωση του πλαισίου συμφωνίας, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων.

Η εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Τραμπ την Τρίτη (16/9) αποτελεί την τέταρτη φορά που παρακάμπτει τον ομοσπονδιακό νόμο για να παρατείνει την προθεσμία είτε για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της TikTok, που συνδέονται με την Κίνα, σε αμερικανική εταιρεία είτε για την επιβολή απαγόρευσης. Η αρχική προθεσμία ήταν η 19η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, μία ημέρα πριν την ορκωμοσία του για τη δεύτερη θητεία του.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα συζητήσει το θέμα της TikTok με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, την Παρασκευή (19/9). Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπάρχουν εταιρείες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν την εφαρμογή της ByteDance και ότι οι λεπτομέρειες για τους πιθανούς υποψήφιους θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η κίνηση αυτή δίνει χρόνο για την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν τη νόμιμη λειτουργία της TikTok στις ΗΠΑ, αποφεύγοντας προσωρινά την απαγόρευση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.