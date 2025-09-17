ΗΠΑ: Η Fed «έριξε» τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ υπέκυψε τελικά στις πιέσεις της ασθενούς αγοράς εργασίας και ανακοίνωσε, σήμερα (Τετάρτη, 17/9), την πρώτη μείωση των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο.

Πιο αναλυτικά, η Fed προχώρησε σε μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας, με το νέο εύρος να διαμορφώνεται μεταξύ 4% και 4,25%.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση επιτοκίων κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από ένα εννιάμηνο παύσης, λόγω της αβεβαιότητας που είχε προκαλέσει η εφαρμογή των βασικών πολιτικών της κυβέρνησής του.

Αξιωματούχοι της Fed είχαν δηλώσει ότι ήθελαν πρώτα να δουν πώς θα εξελιχθούν οι πολιτικές του Τραμπ - όπως οι δασμοί - προτού προχωρήσουν σε αποφάσεις, μια στρατηγική που δεν άρεσε καθόλου στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ασκούσε διαρκή πίεση στην κεντρική τράπεζα, επαναλαμβάνοντας σε όλους τους τόνους ότι πρέπει να πέσουν τα επιτόκια.

Ωστόσο, παρά τις έντονες προσπάθειες του Τραμπ να κατευθύνει τη Fed κατά το δοκούν, η επιδείνωση στην αγορά εργασίας ήταν τελικά ο καθοριστικός παράγοντας που ώθησε την τράπεζα να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη μείωση των επιτοκίων.