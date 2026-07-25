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Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη
Ειδήσεις
11:52 - 25 Ιουλ 2026

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Reporter.gr Newsroom
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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το μέτωπο των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ισπανία και τη Γαλλία, αναγκάζοντας περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να παραμείνουν σε καθεστώς περιορισμού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού των πυρκαγιών.

Ενώθηκαν δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα στη Μαδρίτη

Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, όπου δύο από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονταν σε εξέλιξη ενώθηκαν, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο, το οποίο οι ισπανικές αρχές ονόμασαν «Δυτική Σιέρα».

Πρόκειται για το σενάριο που οι πυροσβεστικές αρχές προσπαθούσαν να αποτρέψουν, καθώς η συνένωση των δύο πυρκαγιών αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία της επιχείρησης κατάσβεσης και ενισχύει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης.

Τα δύο μέτωπα, στις περιοχές Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλέσιας και Βίλα ντελ Πράδο, είχαν ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 24.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων πριν ενωθούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6wd7j4annl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο νομάρχης της Μαδρίτης, Φρανσίσκο Μαρτίν, χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», επισημαίνοντας ότι οι φλόγες κατευθύνονται προς το Νάβας ντελ Ρέι, στα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε σε νέες προληπτικές εκκενώσεις οικισμών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές», καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μεταβάλλουν συνεχώς την πορεία των πύρινων μετώπων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk722cluogs1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η φωτιά πέρασε μέσα από εγκατάσταση της NASA

Ανησυχία προκάλεσε και η ανακοίνωση της NASA ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), έναν από τους τρεις σταθμούς του παγκόσμιου δικτύου Deep Space Network, μέσω του οποίου διατηρείται η επικοινωνία με διαστημικές αποστολές.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως για λόγους ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος των ζημιών, καθώς οι σχετικές εκτιμήσεις θα πραγματοποιηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Εκτεταμένες εκκενώσεις και στη Γαλλία

Εξίσου δύσκολη είναι η εικόνα και στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα.

Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς η πυρκαγιά στον κόλπο του Αρκασόν εξακολουθεί να μαίνεται.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 190.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, ενώ σχεδόν 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ισχυρών εναέριων μέσων.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου διατάχθηκε η προληπτική εκκένωση επτά ακόμη δήμων, καθώς οι φλόγες κινούνται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, απειλώντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους.

Στο Καπ Φερέ, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται ακόμη και διά θαλάσσης, καθώς η χερσόνησος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός μοναδικού στενού οδικού άξονα, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή έξοδο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε την πλήρη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, χαρακτηρίζοντας τις πυρκαγιές πρωτοφανείς για τη χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6yn95ubq5t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση και ελληνική συνδρομή

Η έκταση των καταστροφών ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Ισπανία και τριών στη Γαλλία, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα γνωστοποίησε ότι θα συνδράμει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Μαδρίτης, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της κοινής αντιμετώπισης των μεγάλων φυσικών καταστροφών.

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