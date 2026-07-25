Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Το στίγμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ξεκαθαρίζοντας ότι το εύρος των παρεμβάσεων για το 2027 θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας και τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο επαναφοράς της 13ης σύνταξης, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Δημήτρη Κοτταρίδη, ο υπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η αύξηση των μισθών και η περαιτέρω μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

«Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Ο κ. Παπαθανάσης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει στο σύνολό τους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.

Όπως ανέφερε, μέχρι τις 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται η υλοποίηση του προγράμματος, με όλα τα υπουργεία να εργάζονται εντατικά προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα προβλεπόμενα έργα.

«Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών τόσο στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και στην αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων θα συνεχίσει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έως το 2030, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους.

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ΔΕΘ: Το οικονομικό πακέτο του 2027 θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά

Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός διευκρίνισε ότι αυτές αφορούν το οικονομικό έτος 2027 και θα καθοριστούν από την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Όπως είπε, τις τελικές αποφάσεις θα λάβει ο πρωθυπουργός, με γνώμονα τις αντοχές της οικονομίας και τα δημόσια οικονομικά.

Οι κυβερνηκές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επικεντρωθούν:

στην ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών, στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη μείωση των φορολογικών βαρών, στην περαιτέρω αύξηση των μισθών, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

«Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13η σύνταξη»

Ο Νίκος Παπαθανάσης απέκλεισε εκ νέου την επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι το δημοσιονομικό κόστος ενός τέτοιου μέτρου ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει διαφορετική στρατηγική ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η πολιτική αυτή στηρίζεται:

στις αυξήσεις των μισθών, στη μείωση της φορολογίας, στη συνεχή αποκλιμάκωση της ανεργίας, στην εφαρμογή στοχευμένων κοινωνικών μέτρων για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ακρίβεια και καύσιμα στο επίκεντρο

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, παρά τη βελτίωση των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, εφόσον απαιτηθεί, θα εξετάσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης.

Για το επίδομα θέρμανσης σημείωσε ότι εξετάζεται η αξιοποίηση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ώστε να χορηγηθεί πρόσθετη ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ, εφόσον εγκριθεί το σχετικό πρόγραμμα.

«Ανακαινίζω 2026»: 60.000 εγκρίσεις επιλεξιμότητας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», γνωστοποιώντας ότι έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 60.000 εγκρίσεις επιλεξιμότητας.

Από αυτές, περίπου 5.000 αφορούν κλειστές κατοικίες, ενώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι για τις κλειστές κατοικίες η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% του κόστους, ενώ επισήμανε ότι μόλις το 20% των παρεμβάσεων αφορά ενεργειακή αναβάθμιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, όπως ανακατασκευή μπάνιων και κουζινών, καθώς και λοιπές επισκευές.

«Σπίτι μου»: 24.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία

Αναφερόμενος στα στεγαστικά προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι συνολικά περίπου 24.000 πολίτες έχουν αποκτήσει κατοικία μέσω των δύο προγραμμάτων.

Ειδικά για το «Σπίτι μου ΙΙ», εκτίμησε ότι οι τελικοί δικαιούχοι θα φτάσουν περίπου τους 14.500.

Μάλιστα, σημείωσε ότι, λόγω της επιδότησης επιτοκίου, σε πολλές περιπτώσεις η μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου είναι μικρότερη από το αντίστοιχο ενοίκιο που θα κατέβαλλαν οι δικαιούχοι.

Στεγαστική κρίση και φοιτητική κατοικία

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Υπενθύμισε ότι έχει αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές που συγκατοικούν, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 2.500 ευρώ ανά φοιτητή, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη παρέμβαση σημαντική ανάσα απέναντι στο αυξημένο κόστος των ενοικίων.

Επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία

Κλείνοντας, ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια.

Όπως είπε, πρόσφατα εγκαινιάστηκε μεγάλη μονάδα υδροπονίας, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας, ενώ συνολικά οι επενδύσεις που υλοποιούνται στην περιοχή εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στη δημιουργία περίπου 3.200 θέσεων εργασίας.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η δυνατότητα λήψης πρόσθετων κοινωνικών και φορολογικών μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία της ανάπτυξης και των δημοσίων εσόδων, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα» και πως η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.