Τραμπ: Ο Πούτιν με απογοήτευσε – Ο Κερκ θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν τέλος σε επτά πολέμους, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη (18/9), κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε και προσέθεσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «πραγματικά με απογοήτευσε».

Πάντως, ερωτηθείς αν ήταν λάθος η συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι».

US President Donald Trump says Russian President Vladimir Putin has "let me down" when commenting on the war in Ukraine.



Trump and Sir Keir Starmer are holding a news conference - follow live: https://t.co/fFS7gc9jXN



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/D9LbB2RXmH — Sky News (@SkyNews) September 18, 2025

«Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα»

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο ως «σύνθετο» και τόνισε ότι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι άμεσα.

«Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία» είπε, καταλογίζοντας στη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τους ομήρους ως «ασπίδα».

O Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό [Στάρμερ] σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα» τόνισε ο Τραμπ.

Trump:



I told Charlie Kirk that he had a good shot of being President one day. pic.twitter.com/si1Z5bzF8Q — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

«Ο Κερκ είχε πιθανότητες να γίνει πρόεδρος»

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Τραμπ είπε ότι επρόκειτο για έναν σπουδαίο νέο, με λαμπρό μέλλον.

«Ορισμένοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη και πρόεδρος. Του είχα πει ότι είχε πολλές πιθανότητες να γίνει πρόεδρος μια μέρα» ανέφερε.