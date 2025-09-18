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Τραμπ: Ο Πούτιν με απογοήτευσε – Ο Κερκ θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος
Ειδήσεις
18:15 - 18 Σεπ 2025

Τραμπ: Ο Πούτιν με απογοήτευσε – Ο Κερκ θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν τέλος σε επτά πολέμους, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη (18/9), κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.  

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε και προσέθεσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «πραγματικά με απογοήτευσε».

Πάντως, ερωτηθείς αν ήταν λάθος η συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι».

«Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα»

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο ως «σύνθετο» και τόνισε ότι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι άμεσα.

«Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία» είπε, καταλογίζοντας στη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τους ομήρους ως «ασπίδα».

O Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό [Στάρμερ] σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα» τόνισε ο Τραμπ.

«Ο Κερκ είχε πιθανότητες να γίνει πρόεδρος»

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Τραμπ είπε ότι επρόκειτο για έναν σπουδαίο νέο, με λαμπρό μέλλον.

«Ορισμένοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη και πρόεδρος. Του είχα πει ότι είχε πολλές πιθανότητες να γίνει πρόεδρος μια μέρα» ανέφερε.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 19:40
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