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Τραμπ: Παραμένει στο τραπέζι η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ
Ειδήσεις
11:28 - 01 Οκτ 2026

Τραμπ: Παραμένει στο τραπέζι η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (30/9) ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη ιδέα τις τελευταίες ημέρες από τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και από ορισμένους από τους δικούς του συμβούλους.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, ο Λευκός Οίκος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών του ντίζελ, οι οποίες έχουν ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν ανοιχτός στον περιορισμό των εξαγωγών. Ωστόσο, μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα κατέληγε να αυξήσει τις τιμές όλων των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, και έχουν σπεύσει να παρουσιάσουν εναλλακτικά μέτρα στον πρόεδρο.

«Το σκέφτομαι», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στην απαγόρευση των εξαγωγών, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο. «Μιλάω πολύ γι’ αυτό με τον [υπουργό Ενέργειας] Κρις [Ράιτ] και τον [υπουργό Εσωτερικών] Νταγκ [Μπέργκαμ]. Θεωρούν κατά κάποιον τρόπο ότι θα βοηθήσει το ντίζελ, αλλά μπορεί να αυξήσει την τιμή άλλων προϊόντων».

Στο ίδιο φόντο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος πως οι τιμές θα υποχωρήσουν, καθώς οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο περιορισμού των αποστολών ντίζελ.

«Είναι κάτι που εξετάζουμε και συζητάμε κάθε μέρα», είπε. «Αλλά φαίνεται ότι θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη βενζίνη, οπότε η τιμή της θα αυξανόταν λίγο, ενώ η τιμή του ντίζελ θα υποχωρούσε λίγο».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, -ο οποίος έχει ταχθεί σθεναρά κατά μιας απαγόρευσης-, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα μέτρα με στόχο τη μείωση των τιμών του ντίζελ. Πρόσθεσε δε ότι και η Ευρώπη θα ανακοινώσει μέτρα για την αύξηση της προσφοράς στην αγορά.

«Θα ακούσετε ανακοινώσεις από τους φίλους μας στην Ευρώπη σχετικά με νέες ποσότητες ντίζελ που θα διοχετευθούν στην αγορά και θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των τιμών του ντίζελ», δήλωσε ο Ράιτ.

Κλείνοντας, όπως μετέδωσε το POLITICO την Τρίτη (29/9) ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διαθέσουν στην αγορά ντίζελ ποσότητες από τα δικά τους στρατηγικά αποθέματα.

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