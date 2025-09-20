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Γερμανία: Καθησυχαστική η αρμόδια αρχή για την κυβερνοεπίθεση – Δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια των πτήσεων
Ειδήσεις
18:15 - 20 Σεπ 2025

Γερμανία: Καθησυχαστική η αρμόδια αρχή για την κυβερνοεπίθεση – Δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια των πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Πληροφορική (BSI) διαβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση στο σύστημα διαχείρισης επιβατών των αεροδρομίων δεν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. Ωστόσο, η Υπηρεσία απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών.  

Όπως επισημάνθηκε, σε αρκετά γερμανικά αεροδρόμια – μεταξύ των οποίων και αυτό του Βερολίνου – οι διαδικασίες τσεκ-ιν εκτελούνται πλέον χειροκίνητα, λόγω της προσωρινής κατάρρευσης των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 22:00 (τοπική ώρα) και στόχος της ήταν η Collins Aerospace, εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών καταγραφής και ελέγχου επιβατών. Από το περιστατικό έχουν προκύψει σοβαρές καθυστερήσεις στη διαδικασία επιβίβασης σε όλα τα γερμανικά αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο του Βερολίνου, με άμεση αντίδραση, έθεσε εκτός λειτουργίας τον πληγέντα διακομιστή.

Η διοίκηση του αεροδρομίου Βερολίνου/Βρανδεμβούργου διευκρίνισε πως το ίδιο το αεροδρόμιο δεν αποτέλεσε άμεσο στόχο της επίθεσης, αλλά επηρεάστηκε έμμεσα. Παρά τις δυσκολίες, αρκετές πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. «Χρησιμοποιούμε χαρτί και μολύβι για την επαλήθευση των στοιχείων, γεγονός που αυξάνει τον χρόνο αναμονής», ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ενώ πρόσθεσε ότι το ηλεκτρονικό check-in εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Αμβούργου, του Ανόβερου, της Δρέσδης, της Λειψίας/Χάλε, του Ντίσελντορφ, της Βρέμης και της Βόννης/Κολωνίας ανέφεραν ότι δεν επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Αντιθέτως, στο αεροδρόμιο του Όσναμπρουκ παρατηρήθηκαν κάποια μικρής κλίμακας προβλήματα εξαιτίας της απενεργοποίησης του προσβεβλημένου διακομιστή.

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