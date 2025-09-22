Οι αμερικανικοί δασμοί επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες στην ευρωζώνη

Οι καταναλωτές της ευρωζώνης έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές τους συνήθειες εν αναμονή των αμερικανικών δασμών, αποφεύγοντας τα αμερικανικά προϊόντα και μειώνοντας τις προαιρετικές δαπάνες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη Δευτέρα (22/9).

Οι καταναλωτές της ευρωζώνης ήταν προσεκτικοί στις αγορές τους όλο το χρόνο, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς κράτησε σε αβεβαιότητα βασικά τμήματα της οικονομίας της ευρωζώνης.

«Σε απάντηση στις ανησυχίες σχετικά με τους δασμούς, οι καταναλωτές αλλάζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες με αξιοσημείωτο τρόπο», ανέφερε η ΕΚΤ σε άρθρο του Οικονομικού Δελτίου.

Η ΕΚΤ διαπίστωσε ότι περίπου το 26% των ερωτηθέντων στην έρευνά της ανέφεραν ότι σταμάτησαν να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα. Περίπου το 16% δήλωσαν ότι μείωσαν τις συνολικές τους δαπάνες. «Τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα είναι πιο πιθανό να σταματήσουν να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα, ενώ τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα τείνουν περισσότερο να μειώσουν τις συνολικές τους δαπάνες», ανέφερε η ΕΚΤ, προσθέτοντας ότι η χρηματοοικονομική παιδεία επηρέασε, επίσης, αυτές τις αποφάσεις.

Σχεδόν όλες οι περικοπές δαπανών επηρέασαν τα προαιρετικά είδη, ενώ οι δαπάνες για είδη πρώτης ανάγκης παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες, πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Τέλος, η ΕΚΤ ανέφερε ότι ορισμένοι καταναλωτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένου του μακροπρόθεσμου, υποδηλώνοντας ότι η αντιληπτή επίδραση των δασμών στον πληθωρισμό ενδέχεται να μην είναι εντελώς παροδική.