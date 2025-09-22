Μητσοτάκης: Εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης τα Ωνάσεια σχολεία

Στο Περιστέρι βρέθηκε τη Δευτέρα (22/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια ενός από τα 22 Ωνάσεια σχολεία που φέτος ξεκίνησαν τη λειτουργία τους.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες, παρακολούθησε επίδειξη του διαδραστικού πίνακα από καθηγητή και συνομίλησε με μαθητές.

Σημειώνεται πως στο σχολείο, παρευρέθηκαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.

Η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Εγώ θέλω καταρχάς να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αντώνη Παπαδημητρίου και σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Ωνάση που δούλεψαν τόσο μεθοδικά, ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας υποδεχθεί με τα πρώτα δημόσια Ωνάσεια σχολεία σε πλήρη λειτουργία.

Όταν για πρώτη φορά ο κύριος Παπαδημητρίου μου παρουσίασε αυτή την ιδέα, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στην δημόσια Παιδεία. Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, όπως βλέπετε πλήρως ανακατασκευασμένα, με καινούργια γήπεδα, καινούργια κουφώματα, καινούργιες τουαλέτες, καινούργιο εξοπλισμό. Αλλά τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτίριο, συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί στις τάξεις που επισκέφθηκα είδα παντού διαδραστικούς πίνακες, σε λειτουργία. Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή για την σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο και για τα παιδιά μας και για τους καθηγητές μας. Είναι σχολεία τα οποία θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους, άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, για την Υπουργό Παιδείας, για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα, χαμογελαστά παιδιά χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτήν τη μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Να ευχηθώ λοιπόν καλή αρχή. Να πω ότι η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στην δημόσια παιδεία και εύχομαι τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία θα αντλήσουμε από τα δημόσια Ωνάσειο σχολεία, να μπορέσουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση.

Αυτά τα σχολεία τα αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά ως εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορέσει να προετοιμάσει τα παιδιά μας με εκείνες τις γνώσεις αλλά και εκείνες τις δεξιότητες για αυτόν τον συναρπαστικό αλλά και αβέβαιο κόσμο, ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας.

Οπότε Δήμαρχε, πολύ χαίρομαι που ένα από τα σχολεία έγινε εδώ πέρα είναι στο αγαπημένο μας Περιστέρι. Η αλήθεια είναι ότι επέμενα ιδιαίτερα ένα από τα σχολεία να γίνει στο Περιστέρι και με το καλό και στην ολοκλήρωση των υπολοίπων. Καλή αρχή».