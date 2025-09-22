H IDE συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση «DSEI 2025»

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) ξεχώρισε στη διεθνή έκθεση Άμυνας & Ασφάλειας «DSEI 2025», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα στελέχη της εταιρείας είχαν την τιμή να υποδεχτούν στον εκθεσιακό χώρο τον Πρέσβη της Ελλάδος στο Λονδίνο, κ. Ιωάννη Τσαούση, συνοδευόμενο από τον Ακόλουθο Άμυνας της Ελληνικής Πρεσβείας, Πλοίαρχο Αλέξανδρο Ξανθουλέα, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις ολοκληρωμένες λύσεις αιχμής που αναπτύσσει η IDE στους τομείς των:

Ασφαλών Τακτικών Επικοινωνιών και διαχείρισης πληροφοριών (Communication & Information Management Systems).

Εξελιγμένων υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας για οχήματα και εφαρμογές κινητής ισχύος.

Αμυντικών και Πυραυλικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Οι λύσεις αυτές προσέλκυσαν το ενδιαφέρον κορυφαίων αμυντικών οργανισμών και διεθνών εταιρειών, με τις οποίες η IDE πραγματοποίησε συναντήσεις συνεργασίας στο πλαίσιο νατοϊκών και άλλων διεθνών προγραμμάτων.

Με τη συμμετοχή της στη DSEI 2025, η INTRACOM DEFENSE αναδεικνύει τον εξαγωγικό της χαρακτήρα, ενισχύει τη διεθνή της δικτύωση και επιβεβαιώνει τη θέση της ως αξιόπιστος εταίρος στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία.