Ιράν: Ραγδαία αύξηση των εκτελέσεων - Πάνω από 1.000 μέσα σε 9 μήνες

Σοκ προκαλεί η έκθεση της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, που καταγράφει πάνω από 1.000 εκτελέσεις στο Ιράν μέσα σε διάστημα μόλις 9 μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 404 από αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του πολέμου Ιράν-Ισραήλ τον Ιούνιο, ενώ η συνολική αύξηση μετά την σύγκρουση φτάνει το 40%, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερη αύξηση των τελευταίων δύο δεκαετιών.

«Ποτέ πριν οι εκτελέσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις 1.000 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», αναφέρει η οργάνωση στο δελτίο Τύπου της, υπογραμμίζοντας την έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των κρατικών εκτελέσεων.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγράφουν 841 εκτελέσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αριθμός που δείχνει απότομη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Για το 2024, οι εκτελέσεις στο Ιράν είχαν φτάσει τουλάχιστον τις 975, γεγονός που δείχνει ότι φέτος μπορεί να καταγραφεί το υψηλότερο επίπεδο εκτελέσεων των τελευταίων δεκαετιών.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα επικρίνει την χρήση της θανατικής ποινής στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές την αξιοποιούν για να εκφοβίσουν πολιτικούς και κοινωνικούς διαφωνούντες.

Η αύξηση των εκτελέσεων φαίνεται να συνδέεται και με την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Ισραήλ. Τον Ιούνιο, Ιράν και Ισραήλ συγκρούστηκαν σε έναν 12ήμερο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Ακτιβιστές αναφέρουν ότι τουλάχιστον οκτώ άνδρες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία εκτελέστηκαν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν από την ιρανική κυβέρνηση να σταματήσει τις μαζικές εκτελέσεις και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών της.