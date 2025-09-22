ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Ραγδαία αύξηση των εκτελέσεων - Πάνω από 1.000 μέσα σε 9 μήνες
Ειδήσεις
22:45 - 22 Σεπ 2025

Ιράν: Ραγδαία αύξηση των εκτελέσεων - Πάνω από 1.000 μέσα σε 9 μήνες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοκ προκαλεί η έκθεση της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, που καταγράφει πάνω από 1.000 εκτελέσεις στο Ιράν μέσα σε διάστημα μόλις 9 μηνών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 404 από αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του πολέμου Ιράν-Ισραήλ τον Ιούνιο, ενώ η συνολική αύξηση μετά την σύγκρουση φτάνει το 40%, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερη αύξηση των τελευταίων δύο δεκαετιών.

«Ποτέ πριν οι εκτελέσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις 1.000 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», αναφέρει η οργάνωση στο δελτίο Τύπου της, υπογραμμίζοντας την έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των κρατικών εκτελέσεων.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγράφουν 841 εκτελέσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αριθμός που δείχνει απότομη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Για το 2024, οι εκτελέσεις στο Ιράν είχαν φτάσει τουλάχιστον τις 975, γεγονός που δείχνει ότι φέτος μπορεί να καταγραφεί το υψηλότερο επίπεδο εκτελέσεων των τελευταίων δεκαετιών.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα επικρίνει την χρήση της θανατικής ποινής στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές την αξιοποιούν για να εκφοβίσουν πολιτικούς και κοινωνικούς διαφωνούντες.

Η αύξηση των εκτελέσεων φαίνεται να συνδέεται και με την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Ισραήλ. Τον Ιούνιο, Ιράν και Ισραήλ συγκρούστηκαν σε έναν 12ήμερο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Ακτιβιστές αναφέρουν ότι τουλάχιστον οκτώ άνδρες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία εκτελέστηκαν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν από την ιρανική κυβέρνηση να σταματήσει τις μαζικές εκτελέσεις και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυλωνάκης - Κωνσταντοπούλου: Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «non paper»
Πολιτική

Μυλωνάκης - Κωνσταντοπούλου: Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «non paper»

Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς»
Ειδήσεις

Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Ένστολοι: Μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών 1,5 έως 2 μισθούς το χρόνο - Το καλεντάρι των αυξήσεων
Εργασιακά

Ένστολοι: Μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών 1,5 έως 2 μισθούς το χρόνο - Το καλεντάρι των αυξήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε
Ειδήσεις

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας
Ειδήσεις

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ
Ειδήσεις

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ