Μυλωνάκης - Κωνσταντοπούλου: Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «non paper»

Στη Βουλή εκτυλίχθηκε σήμερα 22/9 έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με το λεγόμενο «υπόμνημα» που αφορούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση απορρήτων πληροφοριών.

Ο υφυπουργός επανέλαβε ότι το έγγραφο που έλαβε στις 15 Ιουνίου 2025 ήταν ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα εσωτερικού χαρακτήρα, συνταγμένο από συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης με γνώση των αγροτικών ζητημάτων, και όχι υπόμνημα στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων», τόνισε ο κ. Μυλωνάκης, προσθέτοντας ότι το σημείωμα στόχευε μόνο στην ενημέρωσή του σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού και την αναγκαία βελτίωση των διαδικασιών.

Μυλωνάκης: Έχετε αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη

Ο υφυπουργός κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου για καλλιέργεια συνωμοσιολογίας, λέγοντας ότι «έχετε αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και την συνομοσιολογία σε τέχνη», ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση γνώριζε τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει προχωρήσει σε προσπάθειες εκσυγχρονισμού του οργανισμού.

Κωνσταντοπούλου: «Χοντρή» υπονόμευση της δημοκρατίας

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε στην ανάγκη διερεύνησης των ισχυρισμών περί παραβίασης επικοινωνιών βουλευτών της ΝΔ και υποτιθέμενης συγκάλυψης στοιχείων από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την υπόθεση «χοντρή υπονόμευση της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών», σημειώνοντας ότι η παραβίαση της μυστικότητας των εισαγγελικών ερευνών υπονομεύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ο υφυπουργός απάντησε ότι η στάση του ήταν πάντα ενημερωτική και θεσμική, απορρίπτοντας τις κατηγορίες για γνώση ή συγκάλυψη της έρευνας και υπογράμμισε ότι «θα ήταν σκάνδαλο αδιαφορίας αν δεν ζητούσα ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα».

Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από έντονο ύφος και πολιτικούς χαρακτηρισμούς, με τον κ. Μυλωνάκη να υποστηρίζει ότι τα δημοσιεύματα που επικαλείται η κ. Κωνσταντοπούλου είναι «ευφάνταστα» και «χωρίς πραγματικά στοιχεία», ενώ η ίδια επανέφερε τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας της κυβέρνησης.