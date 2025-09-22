ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυλωνάκης - Κωνσταντοπούλου: Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «non paper»
Πολιτική
22:06 - 22 Σεπ 2025

Μυλωνάκης - Κωνσταντοπούλου: Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «non paper»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Βουλή εκτυλίχθηκε σήμερα 22/9 έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με το λεγόμενο «υπόμνημα» που αφορούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση απορρήτων πληροφοριών.

Ο υφυπουργός επανέλαβε ότι το έγγραφο που έλαβε στις 15 Ιουνίου 2025 ήταν ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα εσωτερικού χαρακτήρα, συνταγμένο από συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης με γνώση των αγροτικών ζητημάτων, και όχι υπόμνημα στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων», τόνισε ο κ. Μυλωνάκης, προσθέτοντας ότι το σημείωμα στόχευε μόνο στην ενημέρωσή του σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού και την αναγκαία βελτίωση των διαδικασιών.

Μυλωνάκης: Έχετε αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη

Ο υφυπουργός κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου για καλλιέργεια συνωμοσιολογίας, λέγοντας ότι «έχετε αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και την συνομοσιολογία σε τέχνη», ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση γνώριζε τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει προχωρήσει σε προσπάθειες εκσυγχρονισμού του οργανισμού.

Κωνσταντοπούλου: «Χοντρή» υπονόμευση της δημοκρατίας

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε στην ανάγκη διερεύνησης των ισχυρισμών περί παραβίασης επικοινωνιών βουλευτών της ΝΔ και υποτιθέμενης συγκάλυψης στοιχείων από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την υπόθεση «χοντρή υπονόμευση της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών», σημειώνοντας ότι η παραβίαση της μυστικότητας των εισαγγελικών ερευνών υπονομεύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ο υφυπουργός απάντησε ότι η στάση του ήταν πάντα ενημερωτική και θεσμική, απορρίπτοντας τις κατηγορίες για γνώση ή συγκάλυψη της έρευνας και υπογράμμισε ότι «θα ήταν σκάνδαλο αδιαφορίας αν δεν ζητούσα ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα».

Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από έντονο ύφος και πολιτικούς χαρακτηρισμούς, με τον κ. Μυλωνάκη να υποστηρίζει ότι τα δημοσιεύματα που επικαλείται η κ. Κωνσταντοπούλου είναι «ευφάνταστα» και «χωρίς πραγματικά στοιχεία», ενώ η ίδια επανέφερε τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας της κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου
Ειδήσεις

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεχνά την επιχειρηματικότητα και τη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεχνά την επιχειρηματικότητα και τη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και συκοφαντικούς ισχυρισμούς
Πολιτική

Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και συκοφαντικούς ισχυρισμούς

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
Πολιτική

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ