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Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς»
Ειδήσεις
22:16 - 22 Σεπ 2025

Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αντίθεσή του στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες χώρες, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «ανταμοιβή για τη Χαμάς», σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερθεί στο θέμα αύριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ενημερώσει τις χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση, όπως η Γαλλία, ότι πρόκειται «απλώς για λόγια και όχι για συγκεκριμένες ενέργειες».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς η Χαμάς συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και στις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υπογραμμίζει η Λέβιτ, επιμένουν στην ανάγκη να υπάρξουν απτά μέτρα και ουσιαστικές ενέργειες πριν προχωρήσει οποιαδήποτε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση, αναμένεται να επαναλάβει τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

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