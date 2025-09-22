Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερθεί στο θέμα αύριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ενημερώσει τις χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση, όπως η Γαλλία, ότι πρόκειται «απλώς για λόγια και όχι για συγκεκριμένες ενέργειες».
Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς η Χαμάς συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και στις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υπογραμμίζει η Λέβιτ, επιμένουν στην ανάγκη να υπάρξουν απτά μέτρα και ουσιαστικές ενέργειες πριν προχωρήσει οποιαδήποτε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.
Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση, αναμένεται να επαναλάβει τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.