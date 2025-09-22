Μιράν (Fed): Ο εκλεκτός του Τραμπ τάσσεται υπέρ των επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων

Στην πρώτη του ομιλία ως μέλος της Fed, ο Στίβεν Μιράν τόνισε ότι το ουδέτερο επιτόκιο - δηλαδή το επίπεδο στο οποίο η νομισματική πολιτική ούτε τονώνει ούτε επιβαρύνει την οικονομία - έχει υποχωρήσει λόγω δασμών, περιορισμών στη μετανάστευση και φορολογικής πολιτικής. «Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερα για να αποφευχθεί ζημιά στην οικονομία», δήλωσε ο ίδιος.
Σε εκδήλωση στο Economic Club of New York, ο Στίβεν Μιράν επισήμανε ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική. «Το να αφήνουμε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε ενέχει τον κίνδυνο περιττών απολύσεων και υψηλότερης ανεργίας», ανέφερε.
Η Fed μείωσε την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4% - 4,25%, στην πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο, ενώ ο Μιράν είχε προτείνει μείωση 50 μονάδων βάσης.
Πριν τον διορισμό του στην Fed, ο Μιράν διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, θέση από την οποία βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αναμένεται να συνεχίσει να διαφωνεί με την πλειοψηφία της Fed σε επόμενες συνεδριάσεις. «Δεν πρόκειται να ψηφίσω κάτι που δεν πιστεύω, μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η εικόνα συναίνεσης», τόνισε χαρακτηριστικά.
Η τοποθέτηση του Στίβεν Μιράν υπογραμμίζει τις διαφορές εντός της Fed αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η κεντρική τράπεζα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εν μέσω ανησυχιών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.