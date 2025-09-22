Μιράν (Fed): Ο εκλεκτός του Τραμπ τάσσεται υπέρ των επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων

Η νεότερη προσθήκη στη Federal Reserve, ο Στίβεν Μιράν, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε υπέρ επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, διαφοροποιούμενος από τα πιο επιφυλακτικά μέλη της κεντρικής τράπεζας.

Στην πρώτη του ομιλία ως μέλος της Fed, ο Στίβεν Μιράν τόνισε ότι το ουδέτερο επιτόκιο - δηλαδή το επίπεδο στο οποίο η νομισματική πολιτική ούτε τονώνει ούτε επιβαρύνει την οικονομία - έχει υποχωρήσει λόγω δασμών, περιορισμών στη μετανάστευση και φορολογικής πολιτικής. «Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερα για να αποφευχθεί ζημιά στην οικονομία», δήλωσε ο ίδιος.

Σε εκδήλωση στο Economic Club of New York, ο Στίβεν Μιράν επισήμανε ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική. «Το να αφήνουμε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε ενέχει τον κίνδυνο περιττών απολύσεων και υψηλότερης ανεργίας», ανέφερε.

Η Fed μείωσε την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4% - 4,25%, στην πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο, ενώ ο Μιράν είχε προτείνει μείωση 50 μονάδων βάσης.

Πριν τον διορισμό του στην Fed, ο Μιράν διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, θέση από την οποία βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αναμένεται να συνεχίσει να διαφωνεί με την πλειοψηφία της Fed σε επόμενες συνεδριάσεις. «Δεν πρόκειται να ψηφίσω κάτι που δεν πιστεύω, μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η εικόνα συναίνεσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Στίβεν Μιράν υπογραμμίζει τις διαφορές εντός της Fed αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η κεντρική τράπεζα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εν μέσω ανησυχιών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.