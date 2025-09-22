ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιράν (Fed): Ο εκλεκτός του Τραμπ τάσσεται υπέρ των επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων
Ειδήσεις
22:58 - 22 Σεπ 2025

Μιράν (Fed): Ο εκλεκτός του Τραμπ τάσσεται υπέρ των επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η νεότερη προσθήκη στη Federal Reserve, ο Στίβεν Μιράν, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε υπέρ επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, διαφοροποιούμενος από τα πιο επιφυλακτικά μέλη της κεντρικής τράπεζας.

Στην πρώτη του ομιλία ως μέλος της Fed, ο Στίβεν Μιράν τόνισε ότι το ουδέτερο επιτόκιο - δηλαδή το επίπεδο στο οποίο η νομισματική πολιτική ούτε τονώνει ούτε επιβαρύνει την οικονομία - έχει υποχωρήσει λόγω δασμών, περιορισμών στη μετανάστευση και φορολογικής πολιτικής. «Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερα για να αποφευχθεί ζημιά στην οικονομία», δήλωσε ο ίδιος.

Σε εκδήλωση στο Economic Club of New York, ο Στίβεν Μιράν επισήμανε ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική. «Το να αφήνουμε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε ενέχει τον κίνδυνο περιττών απολύσεων και υψηλότερης ανεργίας», ανέφερε.

Η Fed μείωσε την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4% - 4,25%, στην πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο, ενώ ο Μιράν είχε προτείνει μείωση 50 μονάδων βάσης.

Πριν τον διορισμό του στην Fed, ο Μιράν διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, θέση από την οποία βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αναμένεται να συνεχίσει να διαφωνεί με την πλειοψηφία της Fed σε επόμενες συνεδριάσεις. «Δεν πρόκειται να ψηφίσω κάτι που δεν πιστεύω, μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η εικόνα συναίνεσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Στίβεν Μιράν υπογραμμίζει τις διαφορές εντός της Fed αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η κεντρική τράπεζα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εν μέσω ανησυχιών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ με το Ζελένσκι
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ με το Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ