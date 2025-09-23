Συνάντηση Τραμπ-Μιλέι: Θα βοηθήσουμε την Αργεντινή, χωρίς πακέτο διάσωσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν βοήθεια στην Αργεντινή, ωστόσο εξέφρασε την άποψη πως δεν απαιτείται πακέτο διάσωσης.

Ο Τραμπ συνομίλησε με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, πριν από τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μια μέρα αφότου ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι για την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Θα τους βοηθήσουμε. Δεν πιστεύω ότι χρειάζονται πακέτο διάσωσης», τόνισε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

«Ο Σκοτ [Μπέσεντ] συνεργάζεται στενά με τη χώρα τους, ώστε να εξασφαλίσουν κατάλληλο χρέος και όλα τα αναγκαία μέσα για να κάνουν την Αργεντινή ξανά μεγάλη», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην επανεκλογή του Μιλέι, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσει το έργο του.

Σε ερώτηση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δίνουμε στον πρόεδρο της Αργεντινής την πλήρη υποστήριξή μας».