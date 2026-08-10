Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Για εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ προετοίμαζε το έδαφος ώστε να κηρύξει τη νίκη στον πόλεμο με το Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη άνοιγε πλήρως και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και χωρίς να επιτευχθεί πυρηνική συμφωνία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όμως, αυτός ο περιορισμένος στόχος έγινε δυσκολότερο να επιτευχθεί όταν το Ιράν απαίτησε το Σάββατο το υψηλότερο μέχρι σήμερα τίμημα για να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση της ναυσιπλοΐας από τον υδάτινο δίαυλο: ζητά δισεκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ, την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταξύ άλλων.

Αυτή η ταχεία αλληλουχία γεγονότων δείχνει, σύμφωνα με τη Wall Steet Journal, ότι οι επιλογές του Τραμπ για να αποχωρήσει από τη σύγκρουση έχουν περιοριστεί και πάλι. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει —και στη συνέχεια υπαναχωρήσει— να προχωρήσει σε τεράστια κλιμάκωση της εκστρατείας βομβαρδισμών. Ωστόσο, το πρόσφατο χάος στις διαπραγματεύσεις έδειξε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια μακρά και εξαντλητική σύγκρουση.

«Οι πρόσφατες σκληροπυρηνικές απαιτήσεις του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών καθιστούν ολοένα και δυσκολότερο για τον πρόεδρο να κατασκευάσει μια διέξοδο από τη σύγκρουση που θα του επιτρέψει να αποχωρήσει χωρίς να χάσει τα προσχήματα», δήλωσε η Mona Yacoubian, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής στο Center for Strategic and International Studies, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον.

Ο Gregory Brew, ειδικός στο Ιράν στην εταιρεία συμβούλων Eurasia Group, δήλωσε: «Οι Ιρανοί πιστεύουν απόλυτα ότι ο Τραμπ θέλει να αποχωρήσει και ότι επικεντρώνεται στο άνοιγμα των Στενών, γι’ αυτό και τηρούν σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις».

Πάνω από τις διπλωματικές συνομιλίες από τον Απρίλιο αιωρείται το τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο Τραμπ επιδίωξε να συμπεριλάβει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο ευρύτερων συνομιλιών με το Ιράν, όμως αυτές αποδείχθηκαν υπερβολικά δύσκολες. Έτσι, τις τελευταίες εβδομάδες ο Λευκός Οίκος άρχισε να επικεντρώνεται περισσότερο στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η δυνατότητα του Ιράν να ουσιαστικά στραγγαλίζει την κυκλοφορία στον υδάτινο δίαυλο μέσω σποραδικών επιθέσεων με πυραύλους και drones έχει αποδειχθεί ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα, προκαλώντας καθυστερήσεις στην εμπορική ναυσιπλοΐα και αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ήδη πλήρως ανοιχτά, όμως κάθε μία από αυτές τις δηλώσεις αποδείχθηκε πρόωρη.

Τώρα, με λιγότερους από τρεις μήνες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές και την τιμή της βενζίνης να παραμένει πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Τραμπ αναζητά τρόπους για να πει στον αμερικανικό λαό ότι ο πόλεμος έχει κερδηθεί.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ήταν έτοιμος να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική επίθεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι σύμμαχοι των ΗΠΑ τον έπεισαν να μην το κάνει. Επέμενε επίσης ότι μια συμφωνία ήταν «επικείμενη», αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος υπαινίχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η νίκη ήταν ήδη εξασφαλισμένη ακόμη και χωρίς πυρηνική συμφωνία, παραπέμποντας σε άρθρο με τίτλο «Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τον πόλεμο με το Ιράν».

Ο αντιπρόεδρος JD Vance δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πιέζουν το Ιράν για να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες αλλαγές στις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον. «Και αν όχι, δεν πειράζει· απλώς θα συνεχίσουμε να ασκούμε όση πίεση μπορούμε και να εξασφαλίζουμε όσο περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορούμε από τη Μέση Ανατολή, ώστε οι Αμερικανοί να απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές βενζίνης και ενέργειας».

«Βρισκόμαστε στη μέση του παιχνιδιού», δήλωσε ο Vance.

Η Τεχεράνη, η οποία έκλεισε τον υδάτινο δίαυλο μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο, επιμένει ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται σε αμερικανικά πολεμικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά και έχει επιδιώξει να εισπράττει τέλη από τα εμπορικά πλοία. Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τους ιρανικούς περιορισμούς ή την επιβολή διοδίων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι προοπτικές μιας συμφωνίας φάνηκαν να επιδεινώνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον ενός πλοίου τους και ένας ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος παρουσίασε μια σειρά σκληρών απαιτήσεων για να επιτρέψει τη διέλευση της ναυσιπλοΐας.

Ο Mohammad Bagher Zolghadr, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να αποσύρουν τις δυνάμεις τους, να τερματίσουν όλες τις κυρώσεις, να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις, να σταματήσουν τις απειλές και τις προσβολές και να τερματίσουν τη στρατιωτική δράση εναντίον των συμμάχων των ιρανικών πολιτοφυλακών στην περιοχή, προτού το Ιράν ανοίξει τα Στενά, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ είναι υπομονετικός και αναμένεται να περιμένει να ξεπεραστεί το τελευταίο διπλωματικό αδιέξοδο, ιδιαίτερα όσο οι τιμές της βενζίνης παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 4,02 δολάρια το γαλόνι το Σάββατο, σύμφωνα με την AAA. Πρόκειται για αύξηση από τα 3,16 δολάρια πριν από έναν χρόνο, αλλά για μικρή πτώση σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν ολοκληρώσει όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους απέναντι στο Ιράν. Ο Τραμπ επικεντρώνεται πλέον στη διασφάλιση της ροής της παγκόσμιας ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ και θα διατηρήσει τις στρατιωτικές επιλογές στο τραπέζι, σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί ξανά σε πλοία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Όσον αφορά τις πυρηνικές ανησυχίες, ο Τραμπ έχει δηλώσει ιδιωτικά σε ανώτερους συμβούλους του τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Τεχεράνη πιθανότατα δεν είναι σε θέση να επαναφέρει το πυρηνικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, αφού οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πέρυσι τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει σε πρόσφατες συναντήσεις ότι οι δυνατότητες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πιθανότατα θα εντόπιζαν οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να ανοικοδομήσει αυτές τις εγκαταστάσεις ή να κατασκευάσει κρυφά μια πυρηνική βόμβα. Παράλληλα, είναι πεπεισμένος ότι η απειλή νέων αμερικανικών επιθέσεων θα λειτουργούσε ως διαρκής αποτρεπτικός παράγοντας.

Εάν οι ΗΠΑ μπορέσουν να κρατήσουν υπό έλεγχο το πυρηνικό πρόγραμμα και αποκατασταθεί η κυκλοφορία στα Στενά, τότε ο Τραμπ είναι πιθανότερο να παρατείνει επ’ αόριστον την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να άρει τον αμερικανικό στρατιωτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εφόσον η Τεχεράνη ανοίξει πλήρως τα Στενά, πρόσθεσαν.

Μία σημαντική επιπλοκή για την κυβέρνηση Τραμπ είναι τα χρήματα. Το Ιράν ζητά δισεκατομμύρια δολάρια σε πολεμικές αποζημιώσεις, επιπλέον μιας συμφωνίας για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας που βρίσκονται παγωμένα σε όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος δεν θα επιτρέψει να δοθούν χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων στο Ιράν, αν και μια συμφωνία φαίνεται απίθανη χωρίς την αποδέσμευση ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ, πιθανώς υπό συγκεκριμένους όρους.

Υπάρχει επίσης διαφωνία σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να εκδώσουν εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, ώστε να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά πετρέλαιο στην ελεύθερη αγορά. Οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει στις εξαιρέσεις τον περασμένο Ιούνιο, στο πλαίσιο μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Εκείνη η κατάπαυση του πυρός κατέρρευσε αφού το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία στα Στενά και οι ΗΠΑ επανέφεραν τις κυρώσεις στο ιρανικό εμπόριο πετρελαίου.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ δείχνουν ότι αναζητά μια έξοδο από τη σύγκρουση.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών σήμαινε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν «κάπως ανοιχτά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, αν και ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε πλοία με πυραύλους, drones και νάρκες. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι το θαμμένο απόθεμα ουρανίου του Ιράν δεν αποτελεί πλέον ζήτημα.

«Έχουμε ήδη το πυρηνικό υλικό, επειδή βρίσκεται τόσο βαθιά κάτω από το έδαφος», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) τον Ιούλιο. «Κανείς δεν θα μπορέσει να το αποκτήσει εκτός από εμάς».