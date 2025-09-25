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Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση «της αριστερής εγχώριας τρομοκρατίας»
Ειδήσεις
08:22 - 25 Σεπ 2025

Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση «της αριστερής εγχώριας τρομοκρατίας»

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την ένοπλη επίθεση σε γραφείο της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλλε παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση «της αριστερής εγχώριας τρομοκρατίας».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας και έκανε λόγο για «μια άνευ προηγουμένου αύξηση των απειλών, της βίας και των επιθέσεων από διαταραγμένους ριζοσπαστικούς αριστερούς».

Κατέληξε τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου, στα ισχυρά σύνορα, στην ασφάλεια της πατρίδας μας, στην απέλαση βίαιων παράνομων εγκληματιών και στην πλήρη εξάλειψη της αριστερής εγχώριας τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ πάντως τα κίνητρα της επίθεσης στα γραφεία της ICE παραμένουν ασαφή, καθώς, ο ένοπλος σκότωσε έναν κρατούμενο και τραυμάτισε σοβαρά δύο άλλους, προτού αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα.

Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε στην επίθεση και οι ερευνητές δεν είχαν ακόμη εντοπίσει ένα σαφές κίνητρο. Αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι στην κυβέρνησή του γρήγορα έλαβαν υπόψη το περιστατικό ως πολιτικά υποκινούμενη βία.

Ο ύποπτος για την επίθεση αναγνωρίστηκε αργά την Τετάρτη ως ο Joshua Jahn, 29 ετών, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για την έρευνα και τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημόσια το θέμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 08:25
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