Νέο περιστατικό πολιτικής βίας στις ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε επίθεση στα γραφεία της ICE

Δύο άτομα είναι νεκροί και ένας άλλος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από πυροβολισμούς σε γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ στο Ντάλας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το FBI [ερευνά] το περιστατικό ως «πράξη στοχευμένης βίας», δήλωσε ο R. Joseph Rothrock, επικεφαλής του γραφείου της υπηρεσίας στο Ντάλας, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. Κανένα από τα θύματα δεν ήταν μέλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Οι νεκροί ήταν κρατούμενοι, όπως και ο τραυματίας.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ασαφή. Αν δηλαδή ήταν κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης ή κατά των μεταναστών. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας του Τέξας, Νάθαν Τζόνσον, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια ήταν η πολιτική ιδεολογία ή τα κίνητρα του δράστη.

Ο δράστης πάντως, σύμφωνα με την Washington Post άνοιξε πυρ από μια κοντινή ταράτσα και «πυροβόλησε αδιακρίτως», πετυχαίνοντας και ένα βαν γύρω από την είσοδο του κτιρίου.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικάνος από το Τέξας) ζήτησε να τερματιστεί η πολιτικά υποκινούμενη βία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον των αστυνομικών αρχών μετανάστευσης και τελωνείων.

«Η διχαστική ρητορική έχει τραγικά πραγματικές συνέπειες», δήλωσε ο Κρουζ, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε γλώσσα που εμπνέει τρελούς να διαπράττουν σατανικά εγκλήματα».