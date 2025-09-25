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Δέσμευση του Πεκίνου για μείωση εκπομπών έως 10% ως το 2035
Ειδήσεις
12:01 - 25 Σεπ 2025

Δέσμευση του Πεκίνου για μείωση εκπομπών έως 10% ως το 2035

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα δεσμεύτηκε την Τετάρτη (25/9) να μειώσει τα παγκοσμίως υψηλότερα επίπεδα ρύπων της έως και 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία — μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας στη Γη.

Η ανακοίνωση έγινε διαδικτυακά από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και για την τεράστια ενίσχυση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας την οποία, όπως είπε, σκοπεύει να αυξήσει έξι φορές σε σχέση με τα επίπεδα του 2020, όπως αναφέρει το Politico.

Παρότι η πρόβλεψη αυτή θεωρείται μάλλον συγκρατημένη σε σχέση με την τρέχουσα πορεία της Κίνας, ξεπερνά κατά πολύ την παραγωγή ανανεώσιμων στις ΗΠΑ και διαψεύδει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Κίνα «δεν χρησιμοποιεί τις ανεμογεννήτριες που φτιάχνει».

«Η μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια είναι η τάση της εποχής μας», είπε ο Σι, προσθέτοντας με νόημα: «ενώ κάποια χώρα κινείται αντίθετα, η διεθνής κοινότητα πρέπει να μείνει προσηλωμένη στη σωστή κατεύθυνση».

Η αντίθεση με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σι, ο οποίος μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι στόχοι αυτοί «αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες προσπάθειες της Κίνας βάσει των απαιτήσεων της Συμφωνίας του Παρισιού». Όπως τόνισε, η επίτευξή τους προϋποθέτει «επίπονη δουλειά από την ίδια την Κίνα και ένα υποστηρικτικό, ανοιχτό διεθνές περιβάλλον».

Αντίθετα, ο Τραμπ, από το ίδιο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μία μέρα νωρίτερα, χαρακτήρισε την παγκόσμια προσπάθεια για το κλίμα «απάτη» και «φάρσα». Υποστήριξε ότι οι χώρες που θα επενδύσουν σε αιολική και ηλιακή ενέργεια «θα χάσουν την ενεργειακή κούρσα», ενώ επιτέθηκε ξανά στις ανεμογεννήτριες λέγοντας πως «είναι άχρηστες και κακής ποιότητας» και ότι η Κίνα τις κατασκευάζει για εξαγωγή, αλλά «δεν τις χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου».

Στην πραγματικότητα, όμως, η Κίνα έχει εγκαταστήσει τεράστιες ποσότητες αιολικής ενέργειας την τελευταία δεκαετία. Μόνο στους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, πρόσθεσε 46 γιγαβάτ νέας ισχύος, αρκετής για να ηλεκτροδοτήσει πάνω από 30 εκατομμύρια νοικοκυριά. Αντίθετα, οι ΗΠΑ επί Τραμπ «πάγωσαν» αρκετές άδειες για υπεράκτια αιολικά πάρκα στον Ατλαντικό, όπου η χώρα υστερεί σημαντικά έναντι της Κίνας.

Φιλόδοξοι ή ανεπαρκείς στόχοι;

Η στάση της Κίνας υπέρ της διεθνούς συνεργασίας για το κλίμα θεωρείται σημαντική, δήλωσε ο Λι Σούο, διευθυντής του China Climate Hub στο Asia Society Policy Institute, υπογραμμίζοντας την «έντονη αντίθεση με την οπισθοδρόμηση που παρατηρείται στις ΗΠΑ».

Ωστόσο, οι νέοι στόχοι κρίνονται από πολλούς ως ανεπαρκείς για την αποφυγή των σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πέρσι, οι ΗΠΑ υπό τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είχαν πιέσει την Κίνα να μειώσει τις εκπομπές της κατά 30%, ώστε να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον στόχο του +1,5°C. Στο φόντο αυτό, η δέσμευση για μείωση 7% έως 10% φαντάζει μετριοπαθής — αν και η ανακοίνωση αναφέρει ότι η χώρα «θα επιδιώξει να κάνει περισσότερα».

Κάποιοι αναλυτές σημειώνουν ότι το Πεκίνο μπορεί να θέτει χαμηλούς στόχους λόγω των πολιτικών συνθηκών διεθνώς, αλλά η ίδια η ραγδαία ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας πιθανόν να το οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στην πράξη.

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