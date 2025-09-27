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Στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στη Ρίγα – Προτεραιότητα στην αεράμυνα μετά τις ρωσικές παραβιάσεις
Ειδήσεις
14:39 - 27 Σεπ 2025

Στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στη Ρίγα – Προτεραιότητα στην αεράμυνα μετά τις ρωσικές παραβιάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται σήμερα (27/9) στη Λετονία για να συζητήσουν τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικές δυνάμεις.

«Σήμερα, εκφράζω την πλήρη και αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη μου με όλους τους συμμάχους των οποίων παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος. Η απάντηση του Συμφώνου είναι στιβαρή και θα ενισχυθεί περαιτέρω», δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του οργανισμού, κατά την εναρκτήρια ομιλία του.

«Αυτές οι ενέργειες είναι κλιμακωτά ριψοκίνδυνες και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», υπογράμμισε ο Ντραγκόνε.

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς, μιλώντας από τη θέση του οικοδεσπότη, τόνισε: «Άμεση προτεραιότητα σήμερα είναι ξεκάθαρα η αεράμυνα» και πρόσθεσε ότι «όπως έχω ήδη επισημάνει, η Ρωσία συνεχίζει ένα μοτίβο προκλήσεων, πιο πρόσφατα παραβιάζοντας απερίσκεπτα τους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Εσθονίας».

Υπενθυμίζεται ότι ρωσικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα σειρά εν δυνάμει επικίνδυνων παραβιάσεων εναέριων χώρων κρατών μελών του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική και την Πολωνία, γεγονός που συνδέεται με το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ έχει το ρόλο να συμβουλεύει τα κράτη μέλη σε στρατιωτικά ζητήματα, με ένα από τα βασικά θέματα της σημερινής συνεδρίασης να είναι η εφαρμογή αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον περασμένο Ιούνιο.

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