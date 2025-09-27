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Σπανάκης: Χρηματοδότηση €258 εκατ. για αναπτυξιακά έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Πολιτική
14:26 - 27 Σεπ 2025

Σπανάκης: Χρηματοδότηση €258 εκατ. για αναπτυξιακά έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εστιάζοντας σε έργα που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και βελτιώνουν τις υποδομές, ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, κατά το χαιρετισμό του στο συνέδριο «Οι λίμνες του Νέστου ως δίαυλος συνεργασίας».

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει συνολικά 258 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια για την Περιφέρεια, τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Ακόμα, υπογράμμισε ότι «στόχος μας είναι τα έργα αυτά να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία, να τονώσουν τους δεσμούς με την ιστορία και την παράδοση, ενώ, παράλληλα, να αναβαθμίσουν την Περιφέρεια σε ελκυστικό προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες».

Πρόσθεσε ότι το συνέδριο διεξάγεται σε μια εποχή όπου η ανάγκη για διακρατική συνεργασία στην προστασία φυσικών πόρων καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Το νερό, ως φυσικό αγαθό αλλά και πολιτισμικός συμβολισμός, γίνεται αφορμή για συνομιλία και ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε γειτονικές χώρες και λαούς.

Ο κ. Σπανάκης έκανε εκτενή αναφορά στις σχετικές δράσεις του υπουργείου Εσωτερικών. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι:

Από το 2020 μέχρι σήμερα, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του υπουργείου Εσωτερικών έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται έργα των Δήμων και των ΔΕΥΑ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Για παράδειγμα:

  • Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης υλοποιείται έργο, 6,8 εκατ. ευρώ που αφορά στην αστική αναζωογόνηση και στην επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων.
  • Στο Διδυμότειχο υλοποιείται έργο της ΔΕΥΑ συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που αφορά την αναβάθμιση υποδομών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
  • Ειδικά για το Νευροκόπι, που πραγματοποιείται το συνέδριο, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο που αφορά στη διαχείριση αστικών λυμάτων, προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ.
  • Στο Δήμο Νέστου έχει ήδη υλοποιηθεί έργο που αφορά στην ανάπτυξη της υπαίθρου και της αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ περίπου.
  • Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου Χρυσούπολης Δήμου Νέστου.

Επίσης τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 36 εκατ. ευρώ περίπου.

  • Η αναβάθμιση του οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 13,2 εκατ. ευρώ.
  • Έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ.
  • Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου στον νομό Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτεί έργα συνολικού ποσού 17 εκατ. ευρώ περίπου. Για παράδειγμα:

  • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποιούνται έργα, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν στη βελτίωση οδικής ασφάλειας.

Εκτός αυτών το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έχει εντάξει έργα και υπηρεσίες προς τους Δήμους της Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ περίπου.

Ειδικότερα,

  • Στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 390.000 ευρώ, που αφορούν τη συντήρηση των σχολείων.
  • Στο Δήμο Μαρώνειας - Σαπών υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις.
  • Ενδεικτικά, στους Δήμους Διδυμότειχου, Ιάσμου, Καβάλας, Κομοτηνής, Μαρώνειας - Σαπών, Νέστου, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Παρανεστίου, Τοπείρου, έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται έργα που αφορούν την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προϋπολογισμού 372.000 ευρώ για τον κάθε δήμο.
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