Ρούτε: Δηλώνει «εξαιρετικά αισιόδοξος» για το μέλλον του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία και τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, παρά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαυροβούνιο, ο Ρούτε αναφέρθηκε αρχικά στις άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν και τον ρόλο που ενδέχεται να κληθούν να διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη σε περίπτωση ανάγκης στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, όπως τόνισε, σε στρατηγικό επίπεδο παραμένει «εξαιρετικά αισιόδοξος» για το μέλλον της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς έχουν πλέον δεσμευθεί να αυξήσουν ουσιαστικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο επικεφαλής του NATO σημείωσε ότι η ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών δεν αφορά μόνο την ανάγκη εξισορρόπησης των δαπανών με τις ΗΠΑ, αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας απέναντι σε απειλές που, όπως ανέφερε, προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, η ταχέως μεταβαλλόμενη διεθνής κατάσταση καθιστά αναγκαία τη διατήρηση της ενότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, με στόχο τη διασφάλιση της συλλογικής άμυνας και της σταθερότητας στη Δύση.