ΥΠΕΞ Καναδά: Πιο απαραίτητο από ποτέ το ΝΑΤΟ

Η σημασία του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της συλλογικής ασφάλειας της Δύσης απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις υπογραμμίστηκε από την υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, η οποία χαρακτήρισε τη Συμμαχία πιο κρίσιμη από ποτέ στη σημερινή συγκυρία.

Σε συνέντευξή της από τις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιεί επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους και την ηγεσία του ΝΑΤΟ, η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας τόνισε ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα άμυνας και σταθερότητας για τις χώρες της Δύσης, παρά τις κατά καιρούς πολιτικές εντάσεις και τις επικρίσεις που διατυπώνονται από την Ουάσινγκτον.

Η Άναντ επεσήμανε ότι η ισχύς του ΝΑΤΟ δεν κρίνεται από την απόλυτη ταύτιση των κρατών-μελών, αλλά από τη δυνατότητά τους να διαχειρίζονται διαφωνίες και να καταλήγουν σε κοινές αποφάσεις για την ασφάλεια της Συμμαχίας. Όπως σημείωσε, η «ανθεκτικότητα» του οργανισμού αποδεικνύεται ακριβώς μέσα από τις δύσκολες συζητήσεις και τη διατήρηση της ενότητας απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Η Καναδή υπουργός απέρριψε παράλληλα τα σενάρια περί αποδυνάμωσης ή κρίσης του ΝΑΤΟ εξαιτίας των τοποθετήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η Συμμαχία διαθέτει θεσμική και πολιτική αντοχή που της επιτρέπει να προσαρμόζεται στις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο των επαφών της στις Βρυξέλλες, η Άναντ συναντήθηκε τόσο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε όσο και με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Καναδάς επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις του με την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων της χώρας της, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την καναδική οικονομία. Όπως ανέφερε, στόχος της Οτάβας είναι η σημαντική ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσω νέων αλυσίδων εφοδιασμού και στενότερης συνεργασίας με ευρωπαϊκές αγορές.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Συμμαχία, η Άναντ στάθηκε ιδιαίτερα στην αυξανόμενη δραστηριότητα της Ρωσίας στην Αρκτική, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ. Όπως σημείωσε, η ταχεία μεταβολή του διεθνούς περιβάλλοντος ασφαλείας απαιτεί συντονισμένη δράση και κοινή στρατηγική από όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας.