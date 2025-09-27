Τέσσερις ημέρες χωρίς ρεύμα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – Αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας-Ρωσίας για την ευθύνη

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, παραμένει εκτός λειτουργίας για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο (27/9) η Ουκρανία και η Ρωσία, κατηγορώντας η μία την άλλη για επιθέσεις σε γραμμές ηλεκτροδότησης.

Παρόλο που οι διακοπές ρεύματος στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης είναι συχνές λόγω της εγγύτητάς του με την πρώτη γραμμή του μετώπου, η τρέχουσα διακοπή αποτελεί τη μακρύτερη μέχρι σήμερα, αυξάνοντας, σύμφωνα με προειδοποιήσεις εμπειρογνωμόνων, τον κίνδυνο ατυχημάτων.

«Ως αποτέλεσμα των ρωσικών ενεργειών, ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια παραμένει χωρίς ρεύμα για τέταρτη ημέρα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίγκα στην πλατφόρμα «X».

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ο σταθμός τροφοδοτείται από εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ από την Τρίτη (23/9), όταν, όπως ισχυρίστηκε, η Ουκρανία επιτέθηκε στο δίκτυο.

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025, η παροχή ρεύματος για τις ανάγκες του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια παρέχεται από εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ», ανέφερε ο υποστηριζόμενος από τη Μόσχα διαχειριστής του σταθμού μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «επαρκή» αποθέματα για να λειτουργήσει «για μεγάλο χρονικό διάστημα», χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς για πόσο.

Η ΜΚΟ Greenpeace Ουκρανία τόνισε ότι «οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ θεωρούνται η τελευταία γραμμή άμυνας που χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες περιστάσεις» και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κρίση «για να προσπαθήσει να επανασυνδεθεί με το προσωρινό δίκτυο της Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή», με στόχο την επανεκκίνηση ενός από τους αντιδραστήρες.