ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τέσσερις ημέρες χωρίς ρεύμα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – Αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας-Ρωσίας για την ευθύνη
Ειδήσεις
17:33 - 27 Σεπ 2025

Τέσσερις ημέρες χωρίς ρεύμα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – Αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας-Ρωσίας για την ευθύνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, παραμένει εκτός λειτουργίας για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο (27/9) η Ουκρανία και η Ρωσία, κατηγορώντας η μία την άλλη για επιθέσεις σε γραμμές ηλεκτροδότησης.

Παρόλο που οι διακοπές ρεύματος στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης είναι συχνές λόγω της εγγύτητάς του με την πρώτη γραμμή του μετώπου, η τρέχουσα διακοπή αποτελεί τη μακρύτερη μέχρι σήμερα, αυξάνοντας, σύμφωνα με προειδοποιήσεις εμπειρογνωμόνων, τον κίνδυνο ατυχημάτων.

«Ως αποτέλεσμα των ρωσικών ενεργειών, ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια παραμένει χωρίς ρεύμα για τέταρτη ημέρα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίγκα στην πλατφόρμα «X».

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι ο σταθμός τροφοδοτείται από εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ από την Τρίτη (23/9), όταν, όπως ισχυρίστηκε, η Ουκρανία επιτέθηκε στο δίκτυο.

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025, η παροχή ρεύματος για τις ανάγκες του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια παρέχεται από εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ», ανέφερε ο υποστηριζόμενος από τη Μόσχα διαχειριστής του σταθμού μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «επαρκή» αποθέματα για να λειτουργήσει «για μεγάλο χρονικό διάστημα», χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς για πόσο.

Η ΜΚΟ Greenpeace Ουκρανία τόνισε ότι «οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ θεωρούνται η τελευταία γραμμή άμυνας που χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες περιστάσεις» και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κρίση «για να προσπαθήσει να επανασυνδεθεί με το προσωρινό δίκτυο της Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή», με στόχο την επανεκκίνηση ενός από τους αντιδραστήρες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζελένσκι: Το σύστημα Patriot από το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Το σύστημα Patriot από το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία

Γερμανία: «Υψηλή» η απειλή από drones — Σχέδιο για αναθεώρηση νόμου αεροπορικής ασφάλειας
Ειδήσεις

Γερμανία: «Υψηλή» η απειλή από drones — Σχέδιο για αναθεώρηση νόμου αεροπορικής ασφάλειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια
Ειδήσεις

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου
Ειδήσεις

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:40

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 19:27

44 νέα οχήματα στο Λιμενικό – Κικίλιας: «Ισχυρότερο Λ.Σ. για την προστασία των πολιτών»

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:25

ΗΠΑ: Απειλούν τις ευρωπαϊκές χώρες με νέες εμπορικές έρευνες όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:23

Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 19:16

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 19:14

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026 – Διανομή μερίσματος €0,70/μτχ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 19:07

Γρηγόρης: Συνεχίζει την ανοδική πορεία – Τζίρος €58,96 εκατ. και ισχυρή κερδοφορία

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Μέρισμα €0,60 ανά μετοχή – Στις 24 Ιουλίου η πληρωμή στους μετόχους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:44

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:40

Λέσβος: Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρές γυναίκες στη Λέσβο

Πολιτική
15/07/2026 - 18:34

Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βαλένθια όπως στα Πετράλωνα: Οι ένοικοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 18:25

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

ΑΜΥΝΑ
15/07/2026 - 18:16

KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:12

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 18:09

Καφούνης από Αρχαία Κόρινθο: Υψηλή επισκεψιμότητα, χαμηλό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 18:05

AKTOR: Η Blue Silk συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου με επένδυση έως 50 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:04

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 24 Ιουλίου η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:52

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 17:51

Human Foosball Arena: Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι του καλοκαιριού βρίσκεται στο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:46

Μπάιντεν: Έγραψε βιβλίο με επίκεντρο τα πεπραγμένα του ως πρόεδρος των ΗΠΑ

Πολιτική
15/07/2026 - 17:42

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 17:20

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου

Οικονομία
15/07/2026 - 17:00

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:57

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:50

ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 16:47

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ