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Ζελένσκι: Το σύστημα Patriot από το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία
Ειδήσεις
17:04 - 27 Σεπ 2025

Ζελένσκι: Το σύστημα Patriot από το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε το Σάββατο (27/9) ότι η χώρα του διαθέτει πλέον επιχειρησιακό σύστημα αεράμυνας Patriot, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Ισραήλ.

«Το σύστημα έχει εγκατασταθεί», δήλωσε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας πως η Ουκρανία θα παραλάβει άλλες δύο μπαταρίες από το Ισραήλ μέσα στο φθινόπωρο.

Η ανακοίνωση συνέβη τρεις μήνες μετά την αιφνιδιαστική δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στο Κίεβο, Μάικλ Μπρόντσκι, ότι η Ιερουσαλήμ είχε ήδη μεταφέρει συστήματα Patriot στην Ουκρανία. Τότε, η αναφορά αυτή αποτέλεσε την πρώτη δημόσια παραδοχή στρατιωτικής βοήθειας από το Ισραήλ, παρότι το Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε στη συνέχεια τον ισχυρισμό. Από εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε καμία επίσημη επιβεβαίωση έως τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου.

Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο, ο Μπρόντσκι είχε αποκαλύψει ότι τα συστήματα Patriot είχαν αρχικά παρασχεθεί στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). «Συμφωνήσαμε να τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία», είπε, συμπληρώνοντας: «Όταν οι άνθρωποι λένε ότι το Ισραήλ δεν έχει παράσχει στρατιωτική βοήθεια, αυτό απλά δεν είναι αλήθεια».

Το σύστημα Patriot (MIM-104), που κατασκευάστηκε από τη Raytheon στα τέλη της δεκαετίας του 1970, προορίζεται για την αναχαίτιση αεροσκαφών και πυραύλων. Αποτελείται από μπαταρίες πυραύλων, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου.

Περισσότερο από έναν χρόνο πριν, η Financial Times είχε αποκαλύψει ότι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Ουκρανία συζητούσαν τη μεταφορά οκτώ παλαιών συστοιχιών Patriot M901 PAC-2, ηλικίας περίπου 30 ετών, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Το Μάιο, η New York Times ανέφερε, επίσης, ότι κάποια από τα συστήματα είχαν ήδη παραδοθεί.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα εξοπλίσει την Ουκρανία με «τα πιο προηγμένα» όπλα στον πόλεμο με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας πως οι συστοιχίες Patriot θα χρηματοδοτηθούν από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και όχι από τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

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