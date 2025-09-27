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Γερμανία: «Υψηλή» η απειλή από drones — Σχέδιο για αναθεώρηση νόμου αεροπορικής ασφάλειας
Ειδήσεις
17:19 - 27 Σεπ 2025

Γερμανία: «Υψηλή» η απειλή από drones — Σχέδιο για αναθεώρηση νόμου αεροπορικής ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανέφερε το Σάββατο (27/9) ότι η απειλή που προέρχεται από drones είναι «υψηλή» και ότι η χώρα σκοπεύει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Οι ευρωπαϊκές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τις εισβολές drones στη Δανία, που οδήγησαν σε επανειλημμένες διακοπές της εναέριας κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές της χώρας την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν και περιστατικά θεάσεων drones στη Γερμανία.

«Υπάρχει μια απειλή που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υψηλή όσον αφορά τα drones. Είναι μια αφηρημένη απειλή, αλλά πολύ συγκεκριμένη σε μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο Ντόμπριντ στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται, η Γερμανία σχεδιάζει την αναθεώρηση ενός νόμου για την ασφάλεια της αεροπορίας, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στις ένοπλες δυνάμεις να εμπλέκονται στην περίπτωση κατάρριψης drones, όπως εξήγησε.

«Πρόκειται για την προετοιμασία, ώστε να μπορούν να προστατευθούν, για παράδειγμα, κρίσιμες υποδομές ή μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων», πρόσθεσε.

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